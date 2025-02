La "Reina de la Bolsa" ajustó su portfolio y ahora recomienda invertir en esta acción

Cathie Wood, conocida como la "Reina de la Bolsa" por su enfoque innovador y gran influencia en el mercado , sorprendió en las últimas horas con un cambio radical en su cartera de inversiones.

En efecto, la empresaria redujo su participación en Palantir Technologies al vender 135.775 acciones a través de su ETF insignia, ARKK, en una movida que causó sorpresa por el rally alcista de la compañía.

Por qué "la Reina de la Bolsa" cambió su estrategia y se desprendió de la acción estrella de 2025

Especializada en plataformas de software para análisis de big data y a quien algunos especialistas califican como la "Messi de las IA", Palantir h abía registrado nuevos máximos históricos y una suba de casi el 50% en 2025 tras la publicación de sólidos resultados financieros.

Puntualmente, informó ingresos por u$s 827,52 millones, superando las proyecciones del mercado de u$s 775,91 millones, y ganancias ajustadas de u$s 0,14 por acción, por encima de los u$s 0,11 previstos por los analistas.

La inversora conocida como "la gurú de las finanzas" realizó ajustes significativos en su portfolio de inversiones.

A pesar de los sólidos resultados financieros, Ark Invest ha estado reduciendo estratégicamente su participación en Palantir.

Además, Wood también redujo su posición en Roku Inc, empresa norteamericana centrada en el negocio del streaming y la Smart TV, vendiendo 78.654 acciones (por un valor de u$s 6.685.590). El fondo también vendió 459.205 acciones de UiPath Inc. adquiridos por ARKK y 33.061 acciones a través de ARKW.

¿En qué acciones recomienda invertir la gurú de las finanzas?

En contrapartida, la acción elegida por Ark Invest fue Twist Bioscience Corp. al adquirir 268.210 acciones en ARKK. Se trata de una empresa especializada en biotecnología y ADN sintético, con una capitalización bursátil de u$s 2800 millones.

La operación continúa la reciente tendencia de invertir en ese sector y parece ser un voto de confianza en el potencial de crecimiento de la empresa.

La otra inversión que realizó fue Illumina Inc., comprando 85.621 acciones en ARKK y 14.846 acciones en ARKG.