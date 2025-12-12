El analista financiero Salvador Di Stefano, más conocido como el Gurú del Blue, analizó qué pasará el dólar en 2026 y lanzó una fuerte recomendación para los ahorritas.

El Gurú fue contundente en su diagnóstico: aseguró que el dólar se va directo al piso de la banda cambiaria, a los $ 1000, y recomendó “vender” ahora.

“Vendé todo, vendé todo. Salí de ahí. Tengo unos dólares o liquido el stock: vendé los dólares, flaco. Obvio. Vendé los dólares”, disparó Di Stefano en una entrevista con Ahora Play.

La recomendación bomba del Gurú del Blue a los ahorristas: “Vendé todo...”

La argumentación de Di Stefano se basa en el análisis de los flujos del mercado cambiario. “En los mercados, lo primero que tenés que mirar es el flujo, lo segundo que tenés que mirar es el flujo y lo tercero que tenés que mirar es el flujo”, enfatizó.

Según su mirada, en los últimos 15 días, los importadores compraron dólares mientras los exportadores retuvieron la oferta. Pero ahora, con el dólar en niveles más altos, esa dinámica se invierte completamente.

“Si yo tomo los últimos 15 días del mercado cambiario, ¿qué me encuentro? Me encuentro que compraron los importadores y no vendieron los exportadores. Entonces, los importadores hoy, si se va a 1200, ¿van a comprar? No. Los exportadores, que estaban por vender a un blend de $ 1130, si está $ 1200, ¿van a vender? Sí. Entonces, flaco, vendé todo”, argumentó.

Para Di Stefano, la estrategia es clara: ante la necesidad de cubrir obligaciones, es mejor vender dólares que endeudarse a tasas altas.

“Si vos hoy tenés una empresa y tomás un crédito al 60%, tengo unos dólares, o liquido el stock: vendé los dólares, flaco. Obvio. Vendé los dólares y cubrite”, remarcó.

La avalancha de dólares que se viene, según el Gurú

Di Stefano planteó un panorama donde la oferta de dólares va a superar ampliamente la demanda en los próximos meses. El consultor destacó un factor estructural clave: el cierre de Vicentin, que era un “pulmón de logística enorme” para el almacenaje de granos.

La consecuencia será una presión vendedora masiva: “Todo el mundo va a estar liquidando, todo el mundo va a estar vendiendo, y cuando la oferta en el mercado del MULC sea más alta que la demanda... porque la demanda ya está satisfecha, hace 30 días que viene comprando”, advirtió.

Consultado sobre el valor del dólar, el Gurú no dejó lugar a dudas: “Lo que nosotros vamos a tener por la evaluación de los flujos que nosotros hacemos, es que el dólar va a venir al piso de la banda de 1000 mangos”.

Y ratificó: “¿Qué dije yo? $ 1000, va a ir al piso de la banda, sí”.