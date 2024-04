La lapidaria proyección del gurú de la City sobre qué va a pasar con el dólar: "Milei no tiene..."

En un contexto de incertidumbre y crisis económica , una de las primeras preguntas que suelen realizarse los argentinos es a cuánto llegará el dólar en los próximos meses .

Mientras el blue se mantuvo estable durante las últimas semanas (aunque este martes 9 de abril sufrió una suba del 0,51% y cotiza a $ 990 para la venta) la mirada está puesta en lo que sucederá con el tipo de cambio oficial.

En ese sentido, Salvador Di Stéfano, analista financiero, aseguró que "continuará al alza en lo que resta del 2024" y, a raíz de ello, vaticinó que su valor "estará por encima de los $ 1.300 en febrero 2025" .

¿Qué va a pasar con el dólar oficial en 2024?





El máximo gurú de la City explicó que, para calcular el dólar futuro, hay que tener en cuenta el tipo de cambio oficial hoy más una tasa de interés implícita . Según sus proyecciones, la tasa es del 57% anual, indicando a la vez que el Gobierno prevé bajar las tasas de política monetaria .

"En lo que hace al dólar, no vemos una baja. (Javier) Milei no tiene previsto devaluar, no está en su escenario bajo esta coyuntura ", indicó el experto en materia financiera en un vivo en su cuenta de Instagram.



Con el dólar oficial a $ 883,50 para la venta, Di Stéfano consideró que a fines de abril se ubicaría en torno a $ 886,50 . En cambio, en junio , el tipo de cambio mayorista, habiendo superado la barrera de los $ 900, llegaría a $ 963.



A fin de año, más precisamente en diciembre , el analista considera que el oficial alcanzaría los $ 1.060. Pero, dos meses después ( febrero 2025 ), el dólar pasará a costar $ 1.340.

¿A cuánto está el dólar oficial?





Con una suba del 0,06% , el dólar oficial cotiza este martes 9 de abril a $ 843,40 para la compra y $ 883,50 para la venta en el Banco Nación.

¿A cuánto cotiza el dólar blue hoy?