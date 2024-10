La lapidaria advertencia de un gurú de Wall Street a Milei por el atraso del dólar

El economista británico Robin Brooks, uno de los más reconocidos en el mundo de las finanzas internacionales, volvió a disparar fuertes críticas hacia la política cambiaria del presidente Javier Milei e insistió con que la Argentina necesita hacer una nueva devaluación.

El ex economista en jefe del Instituto Internacional de Finanzas (IIF) y ex jefe de estrategia del banco Goldman Sachs se hizo eco de la entrevista que Milei le dio al Financial Times, en la que dice que todavía no es momento de eliminar los controles de divisas.

"Felicitaciones a @JMilei y @LuisCaputoAR por esta entrevista, pero cometen un error conceptual con respecto al peso. La alta inflación hizo que el tipo de cambio real volviera a subir hasta el nivel en que se encontraba antes de la devaluación. Esta sobrevaluación no desaparece incluso cuando la inflación se desacelera", consideró Brooks a través de su cuenta de X.



El economista se explayó aún más y en un hilo de mensajes detalló su postura.

"Esto es como hacer una distinción entre "stocks" y "flujos". La inflación alta del pasado es el "stock" que ha hecho subir el tipo de cambio real y lo ha vuelto poco competitivo. La inflación en descenso y ahora más baja es el "flujo", que lamentablemente no cambia el desequilibrio", escribió.

Els posteo de Brooks en X.

"La única manera de corregir el desequilibrio es devaluar el peso, seguida de un tipo de cambio flotante. Es comprensible que el gobierno se muestre reacio a hacerlo, pero en realidad se trata de arreglar el desastre que provocó el gobierno anterior", concluyó.

No es la primera vez que Brooks opina sobre el gobierno argentino. El año pasado aseguró que dolarización era una política equivocada para el país y hace unos meses afirmó que "Argentina tiene un fetichismo extraño con su tipo de cambio".

El economista afirmó que "Argentina hizo lo correcto en diciembre: devaluó. Pero luego cometió un error. Volvió a fijar su moneda al dólar".

Los posteos de Brooks en X.

Milei le dijo al Financial Times que no está listo para levantar el cepo

El mandatario argentino le ha dicho al medio estadounidense que no está dispuesto a levantar los controles de divisas del país, argumentando que una fecha fija para terminar con la medida es incompatible con su "régimen de libertad".

En una entrevista concedida al Financial Times, el economista libertario argumentó que, para eliminar los controles, la galopante inflación del país debe bajar aún más, entre otras condiciones económicas.

Leé la nota completa en este enlace.