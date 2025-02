La inversión argentina que recomienda Moody's: "Buena posición competitiva"

La calificadora de riesgo Moody's sorprendió al ratificar una perspectiva estable de las obligaciones negociables (ON) de una compañía argentina. En ese sentido, destacó la "buena posición competitiva y el moderado endeudamiento".

Se trata de la productora de alimentos para mascotas Vitalcan. Entre otros puntos, se tuvo en cuenta el avance de construcción de una nueva planta de producción en Río Grande, Tierra del Fuego, lo que implicó una inversión inicial de casi u$s 10 millones.

Por qué Moody's recomienda a Vitalcan

La empresa atraviesa un ambicioso plan de expansión e internacionalización y la nueva fábrica es parte de ello. Está previsto que finalice la construcción para finales de 2025.

Según informó Vitalcan en una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la filial argentina de Moody's asignó una calificación en moneda extranjera de largo plazo de A-.ar a las Obligaciones Negociables (ON) Pyme Serie I Clase A.

Y una calificación en moneda local de largo plazo de A-.ar a las ON Pyme Serie I Clase B, con perspectiva estable.

Además, afirmó la calificación de emisor en moneda local de largo plazo de A-.ar con perspectiva estable.

Por qué Moody's otorgó esa calificación a Vitalcan

"La calificación refleja la buena posición competitiva de Vitalcan en el segmento de alimentos balanceados para mascotas premium y ultra premium, su moderado endeudamiento y buenas coberturas de intereses y las ventas y márgenes estables a través del ciclo", indicó en el informe la calificadora de riesgo.

En ese sentido, destacó también que la calificación refleja "la concentración de operaciones en la Argentina, mitigado por el crecimiento de nuevas filiales en el exterior y la alta competitividad del sector con bajas barreras a la entrada para nuevos competidores".

La nueva planta implicará la creación de 120 puestos de trabajo y su puesta en marcha le permitirá llegar a 2028 con una producción de 110.000 toneladas , tanto propia como a través de terceros, de las que el 40% se destinará a exportaciones.

Según la expectativa de Moody's, el plan de expansión le permitirá a Vitalcan incrementar su escala y aumentar su diversificación geográfica, "disminuyendo la exposición al contexto económico argentino".

Con la nueva planta de 10.000 metros cuadrados para una nueva línea de producción "dry" de alimentos premium podrá aumentar a 4500 tn/mes la capacidad de producción . Para 2027 la compañía planea ampliar esa línea de producción hasta alcanzar las 9000 tn/mes.

"Vitalcan, a pesar de su menor escala operativa respecto de otras compañías calificadas, posee una buena posición competitiva como una de las empresas líderes en el sector de alimentos balanceados premium para mascotas (27% de market share), y una buena diversificación geográfica con presencia en mercados externos", agrega Moody's.

Por otra parte, el proyecto de Río Grande agrega un componente de economía circular, ya que utilizará los desperdicios y menudencias de la faena local como materia prima, en coordinación con la planta de faena del municipio local.

Las ON de Vitalcan

Ahora la compañía planea la emisión de las ON Pyme Serie I (Clase A y B) por un valor nominal de hasta u$s 10 millones, ampliables por hasta u$s 20 millones con vencimiento a los 18 meses contados desde la fecha de emisión.

Las ON Serie I Clase A estarán denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, pagarán intereses trimestralmente a una tasa de interés fija anual del 9,5%.

Por su parte, las ON Serie I Clase B estarán denominadas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, pagarán intereses trimestralmente a una tasa de interés fija anual del 11%.

Los fondos serán destinados a financiar la obra civil y montaje de la planta productiva de Vitalcan en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, y para avanzar en una refinanciación de pasivos, informó la calificadora.