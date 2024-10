La inversión a través del leasing aumentó 34% en el tercer trimestre: qué significa

La inversión a través del leasing creció 49,6% nominal en el tercer trimestre, que ajustado por inflación representa un alza de 34%. A la vez, los contratos firmados avanzaron a $ 419.763 millones, con un alza de 104% interanual, lo que reflejó una recuperación en la inversión para la compra de equipos de transporte y logística.

"El fuerte crecimiento del financiamiento vía leasing representa una recuperación de la inversión en bienes de capital, lo que demuestra una creciente confianza en el rumbo económico", afirmó Nicolás Scioli, vicepresidente de Leasing Argentina.

En ese sentido, Scioli explicó que "el financiamiento del sistema empieza a salir del corto plazo para cubrir necesidades de capital de trabajo, comenzando ahora a estirar la vida media del crédito en inversiones proyectando a futuro".

Leasing Argentina afirmó que esta recuperación del sector "la economía recobra una herramienta de financiamiento de mayor plazo" y destacó que el financiamiento a través de esta vía registró una mora del 0,65% promedio, inferior a la del sistema financiero, que se ubicó en 1,6% a finales de agosto pasado.

A la vez, resaltó que las operaciones de leasing generaron 8513 puestos de trabajo y las pymes continuaron motorizando al sector, representando el 48,7% en la participación de la cartera de leasing y ganando participación en la industria.

"El saldo de cartera de leasing se destina en 62,5% al financiamiento de la compra de equipos de transporte y logística, 18,4% a la adquisición de bienes de tecnología y telecomunicaciones, 9,5% a la adquisición de maquinaria de construcción, 3,2% a la compra de maquinaria agrícola y 4,1% a la compra de equipos industriales", detalló.

El financiamiento para pymes es liderado por The Capita Corporation, de Banco Comafi, con el 20% del financiamiento otorgado, seguido por Banco Supervielle y BICE. A grandes empresas, lidera HPE Financial Service, con $ 68.712 millones en cartera, seguido por The Capital Corporation y Banco Supervielle.