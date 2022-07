La hora de los bonos en dólares: subieron 5% tras reunión de Batakis con inversores

Los bonos argentinos en dólares bajo legislación extranjera treparon hasta 5% en una segunda jornada de repunte del valor de los activos soberanos.

Esta tarde, la ministra de Economía, Silvina Batakis mantuvo reuniones en Washington con fondos de inversión a quienes transmitió su fe fiscalista.

Tras marcar caídas de hasta 2% en las primeras operaciones de la rueda, por la tarde se dieron vuelta y marcaron importantes repuntes, mientras el riesgo país se mantuvo en niveles de 2900 puntos.



Las subas que exhibieron estos títulos al cierre de la jornada fueron de entre 2,27% y 4,92%, con un mejor desempeño en los del tramo medio de la curva de vencimientos (año 2035), aunque gran parte de ellos continúa cotizando por debajo de los 20 centavos de dólar .

Algunos operadores del mercado indican que estos repuntes están vinculados a compras que realizan aquellas empresas que están desarmando posiciones de activos financieros tras las última regulación del Banco Central, que fija un límite de tenencias para poder seguir accediendo al mercado oficial de cambios.



Otros operadores señalan que las mejoras de los bonos en dólares pueden estar relacionadas con compras de oportunidad , debido a que estos títulos están zona de mínimos desde que fueron emitidos. Los compradores, comentan, serían fondos del exterior.

Pese al repunte de hoy, la incertidumbre sobre la economía local sigue vigente y mantiene deprimidos a los bonos. A esto se suma el mal clima para los mercados emergentes , afectados ante la expectativa de una la política monetaria dura por parte de la Fed, que se prevé que mañana subirá 75 puntos básicos las tasas de interés.

Pero el deterioro argentino es mucho mayor que el de sus pares. Según cálculos de Portfolio Personal Inversiones, si fuese sólo por la caída de los emergentes, el promedio ponderado de los bonos argentinos deberían estar entre u$s 32,8 y u$s 33 , muy por encima de los u$s 19,7 que promedian actualmente.

Los analistas de la financiera destacaron que la diferencia entre ambas cifras se fue ampliando significativamente desde mayo de este año, a medida que el contexto político y macroeconómico del país empezó a mostrar un mayor deterioro, lo que impactó en las cotizaciones de los títulos soberanos.

ACCIONES, MIXTAS



La renta variable argentina volvió a mostrarse dispar en Wall Street, en una jornada en la que los principales índice de ese mercado retrocedieron de forma generalizada, en medio de nuevas presentaciones de balances corporativos y en la previa a la decisión de la Reserva Federal sobre la tasa de interés.

Las bajas argentinas en la plaza estadounidense fueron lideradas por las empresas del sector tecnológico, con las caídas de Despegar (-5,9%), Mercado Libre (-4,6%), mientras las subas más importantes se dieron en los papeles de Vista (6,1%) y Cresud (4,4%) e Telecom (2%).

En la plaza local, el S&P Merval avanzó 0,4% para seguir con su racha alcista. El panel líder de este índice operó con variaciones mixtas y terminó con bajas de hasta 3,6% en Aluar y 2,9% en Sociedad Comercial del Plata, mientras las subas fueron lideradas por las acciones de Cresud (6,1%) y Telecom (2,7%).

WALL STREET, EN ROJO



El mercado estadounidense operó en baja este martes. Los inversores reaccionaron así a los balances trimestrales de las empresas que cotizan en ese mercado, mientras se espera que mañana la Fed convalide un aumento de 75 puntos básicos a las tasas de interés para combatir el avance de la inflación en ese país.

Las compañías con peor desempeño volvieron a ser las del sector tecnológico, con lo cual el índice Nasdaq fue el que más retrocedió en el mercado de Nueva York, con una baja de 1,87%. En tanto, el promedio industrial del Dow Jones y el S&P 500 finalizaron con descensos de 0,71% y 1,15%, respectivamente.