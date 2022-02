La guerra Rusia-Ucrania sacudió a los mercados pero Wall Street logró recuperarse

Los mercados financieros internacionales se vieron sacudidos este jueves por la guerra que se desató entre Rusia y Ucrania . La invasión de tropas rusas a territorio ucraniano activó un renovado escenario de aversión al riesgo que derrumbó a las principales bolsas del mundo e impulsó fuertes subas en los precios de los commodities. Sin embargo, con el correr de la rueda, algunas de las pérdidas se fueron diluyendo. Wall Street, incluso, logró cerrar con signo positivo .

La bolsa rusa se hundió 38% y anotó así una de las peores caídas de un índice bursátil en la historia . El resto de las principales bolsas europeas también operaron con pérdidas bruscas, reflejadas en la caída de 3,5% que mostró el Stoxx50. El Dax alemán cayó 3,96% y lideró los retrocesos, aunque también se destacaron el FTSE de Londres y el CAC40 de París, con bajas de 3,8% cada uno.

Wall Street, en cambio, llegó a mostrar pérdidas de hasta 3% antes de cerrar al alza. El Dow Jones trepó 0,28%, el S&P 500 creció 1,5% y el Nasdaq cerró con un avance de 3,34%, reflejando cómo el mercado estadounidense fue cambiando el humor ante el anuncio de un "devastador paquete de sanciones" por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La tasa del bono del Tesoro a 10 años, por su parte, cayó 3 bp a 1,96% luego de tradear en 1,85% en las primeras operaciones del día, recogió un informe del Grupo SBS.



Igual de volátil terminó siendo el comportamiento de los commodities. El petróleo, que llegó a dispararse 8,7% y tocó su valor más alto en ocho años al operarse por encima de los u$s 100, recortó la suba hacia la tarde. Dejó un alza de 0,9% en el caso del West Texas Intermediate (WTI), en torno a los u$s 93 por barril, y del 0,2% en el caso del Brent, a u$s 95,78.

Mismo comportamiento se vio en el precio del oro, que pasó de escalar 3% hasta los u$s 1970 la onza -su valor más alto desde noviembre de 2020- a cerrar con una baja de 0,26%, a u$s 1905 la onza.

Los precios del trigo y el maíz cerraron con fuertes avances en el mercado de granos de Chicago. Impulsados por las preocupaciones que genera el avance ruso sobre Ucrania y la interrupción en el flujo del comercio en la región, el trigo trepó más de 5% y los futuros de maíz también escalaron 1,64%. Cabe recordar que Ucrania y Rusia representan en conjunto el 29% de las exportaciones globales del trigo y el 19% de las de maíz.

La soja, en cambio, cerró en rojo luego de haber alcanzado un máximo desde 2012 durante la rueda: el contrato Soja 03/22 cayó 0,8% hasta u$s 610,50 la tonelada .

Al ser Rusia y Ucrania jugadores importantes en el mercado de aceite de girasol (representan el 80% de las exportaciones), el conflicto bélico podría limitar fuertemente la oferta global de este producto, lo cual da un fuerte impulso a los aceites vegetales, incluido el de soja, recordó la agencia Télam.

Bonos y acciones locales sintieron el impacto

El tímido repunte que venían mostrando los activos financieros locales estuvo a punto de verse borrado de un hondazo. La tormenta financiera arrastró durante buena parte de la jornada a los activos financieros locales, que venían recuperando terreno de la mano de señales que sugerían que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podía finalmente materializarse .

Los bonos soberanos en dólares se vieron arrastrados por esta incertidumbre global y llegaron a operar con pérdidas de hasta casi 5%, lo que llevó al riesgo país a situarse, por unas horas, por encima de los 1800 puntos .

Pero los títulos emitidos bajo ley extranjera lograron luego recortar esas caídas , contagiados por el cambio de tendencia que se observó en los mercados de referencia. Cerraron con bajas de entre 0,5% y 1,15%, por lo que el índice que mide JP Morgan cedió hasta las 1760 unidades, un 1,4% más.

El desacople de la Argentina no alcanzó para aislarla del impacto. "Cuando el mundo se asusta, los inversores salen de todos los activos de riesgo", recordó Joaquín Pastor, estratega de Max Capital. " Seguimos estando muy lejos de mundo , y la verdad es que este conflicto tiene poco efecto en la capacidad de la Argentina de captar fondos del exterior. Eso va a seguir igual, con o sin guerra ", agregó.

"Esta situación golpea a todos los emergentes en general y la Argentina no queda exenta. El impacto se explica por la retirada de activos de riesgo de las carteras y fondos que reciben rescates de lo que son activos emergentes. Eso es lo que más termina golpeando al riesgo país y al equity argentino ", suma Santiago Abdala, director de PPI.