El oro se recupera y vuelan las mineras: qué oportunidades ve el mercado

El oro sube 3,5% desde los mínimos de la semana pasada a medida que el dólar Index recorta posiciones. Las mineras suben entre 8% y 22% desde el mínimo de la semana pasada.

Aún así, el metal sigue más del 8% debajo de sus máximos y el mismo enfrentó un proceso correctivo a causa de la fortaleza del dólar y en medio de expectativas renovadas sobre una Reserva Federal más contractiva hacia adelante.

Las mineras de oro se desplomaron y analistas ven cierta cautela en el oro y en el sector.

Rebota el oro

El metal precioso rebota hasta los u$s 1883 dólares la onza y se recupera desde los mínimos de u$s 1810 de la semana pasada. Así, el metal sube 3,5% desde los mínimos de la semana pasada.

El oro había ingresado en territorio correctivo al caer más del 10% desde los máximos, sin embargo, con el rebote actual sale del mismo y se ubica un 8,6% debajo del pico de mayo pasado.

Este es el caso de las mineras de oro, que se vieron afectadas por la pérdida y que muestran descensos de 22% en promedio, medido por el índice de mineras (GDX).



Casos como Barrick Gold y Harmony Gold, los cuales tienen Cedear, muestran caídas de 26% y 20% respectivamente, por lo que ya están en territorio de mercado bajista, al retroceder 20% o más desde los máximos.

Sin embargo, el rebote de las últimas horas dejó un avance del 8,5% en las mineras y de ganancias hasta 22% como el caso de Harmony Gold.

Dólar fuerte, oro débil

La debilidad del oro en las últimas semanas se debió a un contexto en el que el dólar se fortaleció contra el resto de las monedas y de los activos.

El dólar más fuerte se debió a que la Reserva Federal, en su última reunión, remarcó que espera subir una vez más la tasa de interés, a la vez que anunció un sendero de baja de tasas más gradual respecto del que había proyectado en junio pasado.

Esto fue visto como un mensaje contractivo (hawkish) para la política monetaria, al prometer tasas de interés más altas por más tiempo.

Por lo tanto, hizo que las tasas de los bonos del tesoro americano se disparen (anticipando ese escenario de tasas altas por más tiempo), generando un desplazamiento alcista también en el dólar.

A causa de ese fortalecimiento en el dólar, el oro terminó sufriendo e inició un ciclo correctivo.

Maximiliano Donzelli, Head of Research en IOL invertironline, remarcó que el oro registró un importante impulso bajista en las últimas semanas, para acercarse a mínimos de siete meses, debido al reciente fortalecimiento del dólar estadounidense y a las perspectivas de que las tasas de interés se mantengan al alza durante más tiempo.

"La Fed mantendrá las tasas altas durante más tiempo de lo previsto. Además, indicó que todavía espera una subida más antes de fin de año y menos recortes de los indicados anteriormente el próximo año. Tras conocerse la decisión de la entidad que regula el sistema monetario estadounidense, el precio del oro reaccionó a la baja en las siguientes semanas, en un movimiento que estuvo en sintonía con lo sucedido con los índices de Wall Street", señaló.

La baja en el oro de casi 9% desde los máximos y el desplome de más del 20% en las mineras puede ser visto como una oportunidad ante la expectativa de que la Fed podría estar cerca del fin del ciclo de suba de tasas.



También, el oro suele servir como cobertura ante un contexto de desaceleración económica, la cual se espera que ocurra en algún momento, como respuesta al ciclo de suba de tasas reciente y que se espera que termine impactando en la economía de EEUU en el corto o mediano plazo.

Diego Martinez Burzaco, head de estrategia de Inviu, coincide en que la caída en el precio del oro está influida por el tema de la fortaleza de estas últimas semanas del dólar y de la suba de las tasas de interés de los bonos del tesoro americano.

Según Martínez Burzaco, este avance en las tasas de los bonos del tesoro y la debilidad del oro es producto un poco de esta idea de que la Fed va a mantener las tasas altas por mucho tiempo.

En base a la fuerte caída, el estratega de Inviu entiende que la misma está exagerada.

"Me parece que siempre es importante tenerlo como un hedge de portafolio. Para el más conservador directamente jugaría con el ETF del oro (GLD). Para el que está queriendo buscar exposición al sector con mayor upside, las mineras, a través del ETF, (GDX )", afirmó.

En cuanto al nivel de exposición conveniente en el oro y mineras, Martínez Burzaco detalló que agregaría hasta un 10% del portafolio.

"Sirve como un seguro, sobre todo también en estos momentos donde la economía norteamericana está atravesando algunos síntomas de debilidad y con señales de indicadores mixtos en cuanto a niveles de confianza del consumidor, el endeudamiento de las familias. Todo eso hace que de alguna u otra manera, como mínimo, se anticipe una ralentización de esta economía de acá a fin de año. Así que lo vería con esos ojos de estrategia de portafolio", dijo Martínez Burzaco.

Actualmente, la probabilidad de una recesión en EEUU calculada por Bloomberg para los próximos 12 meses es del 55%.

Por su parte, Ayelén Romero, analista de Rava, explicó que el oro es uno de los más activos más elegidos por los perfiles inversores conservadores y a largo plazo.

"Es un activo que no tiene grandes variaciones y se mantiene relativamente estable en épocas de crisis, tal como lo muestra su historia. Es por este motivo que es elegido por los perfiles conservadores. A pesar de la caída obtenida desde sus máximos en mayo de este año, surgió una apreciación del dólar billete estadounidense lo que incide en la caída del mineral", afirmó.

Además, señaló que, históricamente las caídas del oro fueron una gran oportunidad de compra, siempre y cuando continúe con su tendencia y en ese sentido, considera que mientras el metal no perfore los u$s 1600, no debería estar en peligro su tendencia, lo cual puede ser una oportunidad.

Con respecto al futuro del oro y pesar de la actual caída del metal, desde el equipo de Research de IOL invertironline consideran que lo ideal es mantener cautela.

"Creemos que es conveniente esperar a más señales antes de invertir en oro y en empresas mineras. Es decir que, hasta que la Reserva Federal no de claras señales de que la política monetaria restrictiva está por llegar a su fin, consideramos que lo mejor es esperar a que el mercado ajuste mejor sus expectativas. Hasta que no tengamos más datos macroeconómicos en EEUU que le den motivos a la Fed para empezar a bajar la tasa, creemos que lo mejor es esperar antes de invertir activos vinculados al oro", detalló Donzelli.