La fintech argentina que busca 22 empleados con sueldos altísimos: $ 350.000 al mes

El sector de las fintech está en constante movimiento y eso se hace notar también en la demanda de empleo. Wenance, empresa Argentina que otorga créditos mediante sus marcas Mango y Welp. está en plena búsqueda para cubrir 22 posiciones, con salarios que de entre $ 200.000 y $ 350.000.

La compañía busca ingenieros backend de Java para proyectos cash in y cash out, onboarding digital, legajo y firma digital, cash in reactivo y dar servicios para diversos países donde opera la fintech, como España y México. También se buscan perfiles para un proyecto de desarrollo de medios de pago .

Dentro de su paquete de valor, la fintech ofrece bonos por desempeño, tres ajustes al año por inflación, asesoría en ganancias, prepaga para el empleado y su grupo familiar, tres semanas de vacaciones, día de cumpleaños libre, descuento en gimnasios, accesos a plataformas de capacitación y precios especiales para la compra de notebooks, PC de escritorio, tablets, accesorios y servicios. Además, ofrece la oportunidad de movilidad dentro de la organización.

"Las fintechs estamos abriendo puertas increíbles con el uso de analítica avanzada de datos y de inteligencia artificial . También, con un negocio innovador que apunta a un consumidor que ya no se ve obligado a elegir lo que hay en la góndola sino que puede sacar provecho de servicios personalizados", señala Daniel Zuazaga, Gerente de Desarrollo de Wenance, empresa de origen argentino .

La compañía señaló que el sector de IT está en constante búsqueda de talento. Cada año quedan entre 5000 y 10.000 posiciones sin cubrir. Tras la pandemia, la alta demanda de desarrollo de proyectos profundizó la brecha entre profesionales demandados y disponibles.