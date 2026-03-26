Los bonos soberanos en dólares operan este jueves con sesgo negativo a lo largo de la curva en una rueda de leves correcciones tras las subas recientes. El tramo corto muestra caídas moderadas, con el AL29 y AL30 retrocediendo en torno al 0,1% y 1,2%, respectivamente, mientras que en el tramo medio y largo predominan bajas que en varios casos se acercan al 0,5%. En la curva de globales, los títulos más cortos se mantienen relativamente estables, pero, a medida que extienden duration, aparecen pérdidas más claras, reflejo de una mayor sensibilidad al contexto externo. En este escenario, el riesgo país se ubica en 593 puntos básicos, con una baja marginal de 2 unidades en la jornada. La dinámica sugiere una pausa en la compresión reciente del spread, en un mercado que sigue sin drivers contundentes para perforar de forma sostenida la zona de los 600 puntos. En comparación con la deuda emergente, los bonos argentinos muestran un desempeño más débil y desalineado en la rueda. Mientras la curva local opera mayormente en rojo, el universo emergente presenta un comportamiento mixto, pero con varios casos puntuales de subas relevantes. Entre los destacados, Ecuador y Sri Lanka logran avances en algunos tramos (hasta +1,7% y +0,8%, respectivamente), mientras que Gabón sobresale con una suba mucho más marcada, superior al 5%. También Ucrania muestra rebotes significativos en la parte larga de la curva, con alzas de dos dígitos, en un movimiento más técnico que fundamental. Del lado negativo, Turquía, Egipto y Angola operan con caídas moderadas, aunque en general más acotadas o equilibradas que las vistas en la deuda argentina. Incluso Brasil, referencia más estable dentro del bloque, registra una baja leve, en torno al 0,5%. Los ADR argentinos operan con un tono más débil y mayor dispersión, dejando atrás la mejora inicial. La rueda muestra ahora un sesgo negativo, con predominio de bajas en la mayoría de los papeles. Entre las caídas se destacan las utilities y parte del sector financiero: Central Puerto (-1,9%), Edenor (-1,3%), Grupo Supervielle (-1,6%) y BBVA Argentina (-0,7%), mientras que Banco Macro también retrocede, consolidando la pérdida de impulso en los bancos. Del lado positivo, las subas quedan más concentradas y con menor breadth. Sobresalen YPF Sociedad Anónima (+2,45%) y Bioceres Crop Solutions (+4,3%), junto con avances más moderados en Transportadora de Gas del Sur (+0,9%) y MercadoLibre (+0,8%). En tanto, Grupo Financiero Galicia se mantiene prácticamente sin cambios. En síntesis, el mercado pasó de un rebote más generalizado a una dinámica más defensiva y selectiva, con pocos nombres sosteniendo el verde y una mayoría de acciones, en línea con un contexto externo más adverso. En Buenos Aires, el S&P Merval en dólares sube 0,6% hasta los u$s 1941,44. En tanto, las acciones del Panel Líder presentan una sesión más verde que roja, con bajas para BBVA del 2,2% y subas del 2,4% para YPF. Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, señaló que el mercado sigue de cerca la evolución del conflicto en Medio Oriente, en un contexto atravesado por rumores y señales contradictorias sobre eventuales negociaciones que aún no logran concretarse. En ese marco, explicó que cada novedad interpretada como un posible acercamiento entre las partes tiende a generar rebotes en acciones y bonos internacionales, al tiempo que el petróleo modera su dinámica. Sin embargo, advirtió que, ante la falta de acuerdos concretos, prevalece un sesgo negativo: los futuros de Wall Street ya caían antes de la apertura del jueves y el Brent avanza bacerca de 5%, ubicándose en torno a los u$s 107 por barril. Desde su mirada, si el conflicto se prolonga y los precios de la energía se mantienen en estos niveles, el impacto comenzará a trasladarse a la economía global a través de una mayor presión sobre el costo de vida. En ese escenario, los países deberán evaluar medidas para contener una suba de precios que, lejos de ser puntual, puede extenderse a toda la cadena de valor. En Estados Unidos, las acciones y los bonos caen este jueves, mientras el petróleo se dispara más de un 5%, luego de que Irán negara cualquier negociación con Estados Unidos, lo que profundiza las dudas sobre un alto el fuego rápido en la guerra en Medio Oriente, que ya lleva casi un mes. Las señales contradictorias sobre posibles contactos, sumadas a reportes de miles de tropas estadounidenses enviadas a la región, cortan el rebote de tres días en las bolsas globales y reactivan las ventas en los mercados de deuda. Tras las caídas en Asia, las acciones europeas y los bonos soberanos retroceden. A esto se suma que el jefe del banco central de Alemania señaló que una suba de tasas del Banco Central Europeo el próximo mes es “una opción”, mientras que Noruega anticipó que probablemente también aumente tasas este año. Trump reiteró este jueves que Irán está “rogando” por un acuerdo para terminar la guerra. Sin embargo, el canciller iraní, Abbas Araqchi, dijo que Teherán está evaluando una propuesta de EE.UU., pero no tiene intención de negociar por ahora. El conflicto, desencadenado por ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero, sacude a los mercados globales y prácticamente paraliza el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo. En su primera proyección económica desde el inicio de la crisis, la OCDE advirtió que el conflicto afectará el crecimiento global, manteniéndolo por debajo del 3% este año. En el mercado de bonos, el rendimiento del bono alemán a dos años —sensible a las expectativas del BCE— sube 8 puntos básicos hasta 2,7%, tras haber caído 4 puntos el miércoles. Los rendimientos se mueven en sentido inverso a los precios. En Estados Unidos, el rendimiento a dos años se acerca al 4%, mientras que en Japón alcanza su nivel más alto en 30 años, en 1,33%, ante apuestas de que el Banco de Japón podría subir tasas tan pronto como el mes próximo. Más temprano, el banco central de Noruega señaló que ahora espera subir tasas este año debido al aumento de los precios de la energía y los salarios, cuando antes anticipaba posibles recortes.