Los mercados volvieron a dar la espalda a la Argentina: el riesgo país superó 1800 puntos

Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street volvieron a retroceder de forma generalizada de este lunes y los bonos en dólares de legislación extranjera registraron nuevas caídas, mientras el riesgo país registró un incremento moderado que lo llevó a quedar nuevamente por encima de los 1800 puntos básicos.

"El clima hostil dentro del universo emergente afectó la performance de los títulos argentinos. El salto de la US10Y en la previa a la reunión de la FED perjudicó a toda la región con los bonos de Latinoamérica, sumando entre +6/+16bps en sus rendimientos", indicó Portfolio Personal Inversiones (PPI).

En ese marco, el S&P Merval cayó 4,5% en pesos , mientras que casi todas las acciones argentinas cerraron en rojo en Estados Unidos. La única empresa local que avanzó en Wall Street fue Corporación América (0,9%), mientras que las principales bajas se dieron en Transportadora de Gas del Sur (-6,9%), Cresud (-6,4%) y Vista (-5,7%).

En tanto, el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) siguió avanzando en el Congreso. El ministro de Economía, Martín Guzmán, asistió esta tarde al Senado a defender el proyecto de ley, el cual la semana pasada obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

Por su parte, los bonos argentinos en dólares que rigen bajo legislación estadounidense retrocedieron entre 0,56% y 0,83% a lo largo de toda la curva de vencimientos, mientras que el riesgo país registró un incremento de 11 puntos básicos y terminó la jornada en 1807 .

Wall Street y Europa



Los principales índices externos, que estuvieron atentos a las conversaciones entre Rusia y Ucrania , cerraron dispares este lunes. En Estados Unidos, cayeron el Dow Jones (-0,74%), S&P 500 (-2,04%) y Nasdaq (-1,89%). En Europa, en tanto, el índice Euro Stoxx 50 terminó con un avance de 1,47 por ciento.

Los analistas de PPI destacaron que mañana comienza la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) que, según espera el mercado, terminaría con el anuncio de un primer aumento de 25 puntos básicos en la tasa de referencia.