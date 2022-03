Javier Bolzico, de Adeba: "El default sería casi como un accidente nuclear para la economía argentina"

El acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que actualmente se está tratando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso tiene la capacidad de evitar el default de parte del Gobierno, por lo que los sectores productivos apuran su aprobación.

Así lo expresaron frente a los legisladores los representantes de las empresas que expusieron durante la semana en el Congreso, entre ellos, el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico.

Luego de transmitir sus preocupaciones respecto a la necesidad de cerrar el acuerdo con el FMI para evitar el cese de pago que pondría a los sectores productivos contra las cuerdas a la hora de conseguir sus insumos, Bolzico profundizó sobre la problemática en diálogo con Radio Mitre.

"El default sería como un accidente nuclear para la economía"

Luego de su presentación de este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso, Bolzico volvió a remarcar la importancia de evitar el default ya que este "sería casi como un accidente nuclear para la economía Argentina".

El presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico, advirtió que si el Congreso no aprueba el acuerdo con el FMI "sería casi como un accidente nuclear" para la Argentina.

"Y digo un accidente porque ayer uno escuchaba a todo el mundo decir no queremos el default. Todo el mundo está de acuerdo con que no tiene que haber default pero nos acercamos a la fecha y no hay acuerdo sobre cómo evitar ese default", se inquietó el titular de ADEBA.

En línea con esto, Bolzico recordó el debate en torno al Presupuesto 2022 que se llevó a cabo a fines del año pasado, el cual hizo naufragar las proyecciones presentadas por el ministro de Economía Martín Guzmán, y se mostró preocupado por la posibilidad de que una dinámica similar trabe la aprobación del acuerdo con el FMI.

"Hay un riesgo de que, aún con nadie queriéndolo, (el default) ocurra", advirtió. E ilustró con el fallido Presupuesto para este año: "Antes del tratamiento ninguna de las bancadas políticas decía 'Vamos a dejar a la Argentina sin presupuesto'. Ahora dicen que no van a causar el default, pero si no hay acuerdo puede ocurrir un accidente ".

Además, el titular de la entidad que agrupa a los bancos que operan en el país también remarcó que la prioridad debería ser definir si la deuda con el FMI es refinanciada o si se entra en default , antes que trabajar sobre la "letra chica" del acuerdo: "Ahora lo que importa es el trazo grueso", consideró.

"Argentina no puede pagar la deuda en los términos que fueron pactados originalmente, entonces, o entramos en una negociación con nuestro acreedor o entramos en default. Eso es lo que hay que definir en estos días y falta poquito", explicó Bolzico.

EL RIESGO PAÍS

Por otro lado, el empresario se refirió a la suba observaba en el riesgo país durante los últimos días y explicó que esto se debe a que la incertidumbre en torno a que el Congreso apruebe o no el acuerdo está influyendo en el indicador: "Parte del riesgo país se explica justamente por esta posibilidad de que ocurra el accidente (el default), no tengamos la ley y no se refinancie la deuda con el Fondo".

En concreto, para explicar qué implicaría el default en la economía argentina, Bolzico se refirió a un sistema muy mencionado en las últimas semanas a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania: la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, o SWIFT, por sus siglas en inglés.

En línea con esto, según el titular de ADEBA, el default para la Argentina "sería equivalente a que a un país lo saquen del SWIFT, fuera del mercado y el riesgo país refleja esto".

Para concluir, respondió: "¿Si se refinancia la deuda con el FMI (el riesgo país) va a bajar? No necesariamente, pero te da la chance de seguir vivo para empezar a solucionar el resto de los problemas que lo explican", finalizó Bolzico.