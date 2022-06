Por el cepo, IRSA refinancia deuda por u$s 360 millones y ya logró una alta adhesión

IRSA está cerca de cerrar un canje de deuda por u$s 360 millones . La empresa que preside Eduardo Elsztain ya logró el aval de la gran mayoría de los tenedores de su título con vencimiento en marzo de 2023, que será reemplazado por otro instrumento que vencerá en marzo de 2028.

"Prepárense para un huracán", la advertencia del banquero más influyente de Wall Street



¿Volantazo de la Fed? El mercado se entusiasma y no descarta un cambio de rumbo en septiembre



A falta de dos semanas para el cierre, la propuesta ya fue aceptada por 10.000 de los 12.000 tenedores de este instrumento . Es decir, más de un 83%. El cierre de esta operación es el 16 de junio próximo. De los u$s 360 millones que se emitieron, más de u$s 200 millones ya se adhirieron al canje. La diferencia entre el número de bonistas y el monto adherido, que alcanza el 57%, responde a que se trata de un papel destinado principalmente a inversores minoristas, no institucionales.

La propuesta prevé mantener la tasa de interés original (8,75%), pero agregando una prima de hasta el 3% en bonos para quienes entren en el programa . El nuevo bono pagará intereses de manera semestral: el 70% se amortizará entre 2024 y 2027 y el 30% restante se pagará al vencimiento en 2028.

La decisión de canjear el título con vencimiento en marzo de 2023 por un bono que vence cinco años después es consecuencia de la resolución del Banco Central de limitar el acceso al mercado a empresas con deudas superiores a u$s 1 millón por mes. Dicha medida, que forzó a las compañías a reestructurar sus deudas, se extenderá durante todo 2023, según le dijo a El Cronista una alta fuente del BCRA.

Cepo: hasta cuándo extenderán la obligación a empresas de reestructurar su deuda en dólares

" Dentro de las restricciones impuestas por el Banco Central para la compra de divisas, hemos diseñado una propuesta que creemos es atractiva para todos los tenedores. Esperamos que el resto del universo de inversores que tienen este bono pueda acceder a la información para poder participar del canje", dice Matías Gaivironsky, CFO de IRSA.

"Venimos de dos años muy complicados para nuestros negocios producto de la pandemia, pero siempre priorizamos a nuestros inversores. Agradecemos que nos acompañen, una vez más, depositando su confianza en el grupo", agregó.

Entre las entidades financieras que intervienen en este canje se destacan Santander, Itaú, BCP y Citi.