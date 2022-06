Invirtió en tarjetas de Pokemón y ganó más de u$s 300.000: cómo empezar en el trading de coleccionables

Las inversiones y los ingresos pueden provenir de distintas fuentes . Existen las más tradicionales, como la bolsa de valores, acciones y el plazo fijo. Pero también, se destacan las nuevas alternativas, poco mencionadas: tarjetas coleccionables .

En este marco, el propietario de una tienda online Amazing Toys que vende tarjetas de Pokémon y otras coleccionables, ganó en tan solo un año una suma que asciende a los u$s 300.000 por invertir en cartas de Pokémon.

Bonos CER sin demanda pese al colapso de precios y aunque la inflación se mantendría por encima del 5%



El oscuro pronóstico de este billonario: estanflación y una caída en la economía mundial



Durante la pandemia de Covid-19, el precio de las cartas de Pokémon se incrementó en un 500% , impulsado por celebridades como el YouTuber Logan Paul, el DJ Steve Aoki y el rapero Logic, que compraron las cartas y abrieron paquetes en transmisiones en vivo.

Thomas Kovacs, de 25 años, es el propietario de la tienda online Amazing Toys. Kovacs vive en Zúrich, y su tienda vende cartas de Pokémon, Yu-Gi-Oh y cómics.



En un año obtuvo unos 340.000 francos suizos, es decir, unos u$s 345.000, en ingresos a través de su tienda online, según los documentos. ¿Cómo lo logró?

Cómo empezar en el trading de coleccionables: los consejos de Thomas Kovacs

En diálogo con Business Insider, el inversor señaló: "La mayoría de las tarjetas valen entre 1 y 50 euros. Es importante tener interés en las tarjetas si se quiere invertir en ellas".

Y añadió: "Es el mismo principio que con el coleccionismo de coches antiguos, cromos, cómics o arte. Me tiene que interesar. Si no se tiene una conexión con el tema, no se entiende por qué una carta en particular es tan popular.

Las tarjetas comerciales son inversiones especulativas, por lo que los rendimientos y el crecimiento del valor son extremadamente difíciles de predecir. Por eso, Kovacs alienta a que disfrutes de las tarjetas y que estés familiarizado con la industria. Además, desaconsejó considerar las tarjetas comerciales como inversiones puras.

"No importa qué tarjeta compres, es una hoja de papel que está impresa", dijo Kovacs. "Cuando estás comenzando, definitivamente no invertirías en tarjetas costosas porque no sabes lo que estás haciendo y no puedes evaluar el mercado".

Wall Street vuelve a operar en rojo y los bonos argentinos se mantienen en mínimos



Plazo fijo UVA: por qué le gana a la inflación



PARA INVERTIR EN TARJETAS COLECCIONABLES, ES IMPORTANTE DIVERSIFICAR

Según el inversor, es importante diversificar. Al comprar tarjetas, se puede optar por comprar una "pantalla" o un "refuerzo". Hay 10 tarjetas en un paquete de refuerzo y una pantalla contiene varios paquetes de refuerzo.

Comprar una sola tarjeta "no tiene absolutamente ningún sentido" ya que sería como empezar a invertir en bolsa y comprar solo una acción por u$s 1000.

También indicó que es importante comprar tarjetas que estén vigentes, idealmente de los últimos uno o dos años. "Cada conjunto trae nuevas cartas, lo que significa que de repente, una buena carta puede convertirse en una mala solo dos meses después", agregó.

CONSEJOS PARA INVERTIR EN TARJETAS POKEMON

En su tienda online, el precio de cada carta oscila entre los u$s 137 y u$s 2996 . Es importante saber que para invertir en las tarjetas coleccionables Pokémon, el almacenamiento es muy importante.

El inversor recomienda vigilar la humedad y la temperatura: "Idealmente, deberían almacenarse en las mismas condiciones en que viven los humanos y evitar que la luz solar golpee directamente sobre ellas, ya que eso puede hacer que el color se desvanezca o que la tarjeta se doble"

Si son tarjetas caras, Kovacs recomienda guardarlas en una caja fuerte en un banco.