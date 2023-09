Vista conquistó al mercado y se disparó en un día de suba del petróleo: ¿puede ganar más?

Los ADR de Vista, la petrolera que lidera Miguel Galuccio que ha refocalizado su negocio haciendo centro en Vaca Muerta, tuvieron una disparada extraordinaria: se conjugó una suba imprevista del valor del crudo con repercusiones positivas de su nuevo plan estratégico trienal.

El papel de la petrolera trepó 10% hasta u$s 30,33 en una jornada en la cual le fue bien a todas las acciones de empresas argentinas listadas en mercados de Nueva York relacionadas con el petróleo.

De ese modo, YPF subió 3,93%; TGS, 2,22%; Pampa, 1,40% y Edenor, 0,97 por ciento.



Algunos analistas añadieron a esa performance el anuncio del martes por la noche de la instrumentación de un "dólar Vaca Muerta" destinado a lograr la liquidación de exportaciones de petróleo con un mix cambiario que les permite que el 25% sea en el mercado de contado con liquidación, lo que arroja una cotización promedio de 476 pesos.

Para el sector, sin embargo, parece haber pesado más el aumento del crudo. El Brent ganó u$s 2,59 y los futuros del WTI 3,6%, hasta u$s 93,68, después de conocerse la reducción de pronósticos de existencia de crudo en EE.UU. en 2,2 millones de barriles.

A la vez, Arabia Saudita y Rusia, como partes de la OPEP+, han extendido los recortes voluntarios de producción de 1,3 millones de barriles hasta fin de año, lo cual preocupa a los mercados por la escasez de oferta.

Planes de crecimiento

En el caso de Vista, además, luego de haber sido presentado su nuevo plan estratégico, la razón parece haber sido las recomendaciones de analistas de mercado.

Vista es el segundo productor de petróleo no convencional de la Argentina, con el 14% del share, que proyecta invertir u$s 2500 millones en Vaca Muerta entre 2024 y 2026.

Santander, por ejemplo, le colocó un precio objetivo de u$s 57 para el año próximo, contra u$s 27 que cotizaban el martes. Ayer, el ADR cerró a u$s 30,33, y en el poscierre continuaban al alza.

Se trata del segundo productor de petróleo no convencional de la Argentina, con el 14% del share, que en México, donde tiene radicación formal la firma, anunció que proyecta invertir u$s 2500 millones en Vaca Muerta entre 2024 y 2026.

La información, adelantada por El Cronista, reveló una inversión es 60% superior a la presentada en el plan anterior. Se distribuirán u$s 900 millones en 2024, u$s 800 millones en 2025 y otros u$s 800 millones en 2026.

Si se suma un desembolso con el que terminará 2023 -unos u$s 725 millones-, la cifra total supera los u$s 3000 millones. En estos tres años prevé sumar 138 pozos nuevos de shale oil, 33% más que el plan anterior.