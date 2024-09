Integración del Banco Galicia con el HSBC se tomará seis meses

La integración en una sola entidad de las unidades del HSBC Argentina que compró el Grupo Financiero Galicia y el Banco de Galicia se tomará unos seis meses después de que el Banco Central resolviera este jueves la autorización de la compra anunciada el 9 de abril pasado.

El Galicia detalló que después de que el Banco Central emitió este jueves la Resolución 309, que aprobó la transacción, restan ahora el cumplimiento de "términos y condiciones previstos en el Contrato de Compraventa".

Una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias restantes que pudieran corresponder, se realizará el cierre de la Transacción, que será comunicado oportunamente, indicó.

"La última etapa de este proceso será la integración de ambos bancos, para ofrecer una propuesta única a los clientes Galicia y a los clientes de HSBC, proceso que estimamos puede llevar unos 6 meses", anticipó la entidad.

Cuánto se pagará

Banco Galicia u$s 274.977.500 y Grupo Galicia con acciones clase B a favor de HSBC LA representadas en ADR por u$s 200.022.500.

Los ADR de Grupo Financiero Galicia serán por menos de 10% del valor de la entidad argentina.

El precio pactado para el ADR fue de u$s 24.71, dijeron fuentes conocedoras de la operación a El Cronista. Esta mañana, el ADR cotizaba a u$s 44, casi 100% de aumento respecto del momento del cierre de la operación.

En lo que va del año, el papel en Wall Street viene escalando el 155%, siendo el de mayor crecimiento dentro del rally de acciones y en especial de los bancos.

Dentro del precio, Grupo Galicia compra en u$s 75 millones obligaciones negociables emitidas por HSBC Bank Argentina cuyo acreedor es HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, cuyo vencimiento operará en 2027 y su valor nominal es de u$s 100 millones, siempre que las mismas no sean previamente precanceladas.

Fabián Kon: "Se viene una explosión del crédito si la Argentina logra sus objetivos macro y se levanta el cepo"

Posición de mercado

El gerente general del Banco Galicia y CEO del Grupo Financiero Galicia, Fabián Kon, aseguró esta mañana que con la operación, "para ser más específico, acompañaremos aproximadamente a unos 750.000 clientes más entre individuos y empresas a cumplir sueños, simplificar su día a día, viajar, comprar su primera vivienda entre otros proyectos".



La compra, dijo Kon, "nos afianza como el mayor grupo financiero del país y refuerza nuestro compromiso para continuar generando impacto en la sociedad y el ambiente donde hay mucho por seguir construyendo", destacó en un comunicado.

La compra del Banco y Grupo Financiero Galicia abarca todas las operaciones del grupo HSBC en la Argentina. Incluye al Banco, la Administradora de Fondos Comunes de Inversión y las compañías de Seguros.

"Es importante resaltar que las dos organizaciones trabajan en una transición ordenada y fluida para garantizar la exitosa continuidad del negocio luego del cierre de la venta", indicó Galicia.