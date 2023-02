Inside information: nuevos descubrimientos sobre la compra de bonos

Avanzan en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores (CNV) las investigaciones a pedido del ministro de Economía, Sergio Massa, acerca de si hubo manejo de información privilegiada para comprar bonos antes de que se diera a conocer la recompra que haría el Gobierno por u$s 1000 millones de GD30.

En el mercado señalan que lo más extraño es que dos días antes del anuncio oficial hubo quien tomó dinero prestado y pagó 10 veces lo que valía de tasa nominal anual para comprar bonos, ya que la tasa de caución, que estaba en el 2%, se disparó hasta el 20 por ciento. "Más claro imposible, es inevitable disimular la información privilegiada", advirtió un banquero.

Fecha clave

En rigor de verdad, la fecha clave fue el 28 de diciembre, cuando, aparentemente, el dato se filtró entre los mesadineristas del mercado negro y se empezó a mencionar en los foros de las cuevas del blue.

Ese día, la caución en dólares llegó a un récord del 25%: u$s 11 millones tomaron el día 28 y u$s 6 millones el día 29, cuando el volumen promedio venía siendo de u$s 4 millones.

Quejas en las mesas

"Van directamente contra el comitente, dejan sin culpa a todos los demás", se quejan en las mesas, en alusión al beneficiario final, que es el titular de la comitente, pero no quien operó, sino a quien se le liquidó con ganancias.

"El problema es que te puede haber operado un productor con una cuenta management por tener el dato y vos ni idea de lo que hacía. El beneficiario final es quien vende y realiza la ganancia y luego se la gira al banco a su cuenta", explican.

Apalancados

"Cuando olfateas algo raro en el movimiento de las acciones, mirás cómo vienen las opciones. Pero como con bonos no hay opciones, la forma es tomar caución para apalancarte. Al ver cómo te apalancás, siempre hay sospechas de inside trading", reveló el CEO de una de las entidades más importantes del sistema.

"Va a quedar en la nada, absolutamente en la nada", sostiene, escéptico, un dirigente del mercado, con años de trayectoria. "No tengo muchas expectativas sobre esa investigación", coincide un colega suyo. "Lo mejor que puede pasar es que quede archivada", remata una tercera fuente consultada, con conocimiento de la causa.

Inside information

Se basan en que, si hubo inside information, debería caer también el delator, que debería ser del círculo íntimo del massismo, aunque desde esas huestes aclaran que le anticiparon la información al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

En las Alyc van por el mismo lado, subrayando que la investigación debería ir más por el lado del Gobierno que de los intermediarios.

"Auditar es el rol de CNV como regulador. Si lo hacen de forma transparente y no como una cacería de brujas está muy bien. Sólo llama la atención tanta publicidad, pero no es raro en la Argentina, como la Policía que difunde que persigue el delito", ejemplifica el dueño de uno de los grandes brokers.