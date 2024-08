Dólar importadores: se deberán sacrificar u$s 5000 millones en agosto

El Banco Central va a sacrificar el objetivo de acumulación de reservas internacionales para dar mayor acceso al MULC para el pago de importaciones: desde agosto se reduce el plazo de pago de importaciones de cuatro cuotas a dos cuotas mensuales de 50% cada una.

"Estimamos que agregaría demanda a la ya existente en el MULC por u$s 1.200 millones mensuales según los niveles actuales de importaciones, ya que hoy se pagan u$s 3.800 millones mensuales", advierte un informe de Quantum, la consultora del ex secretario de Finanzas, Daniel Marx.

Reservas del BCRA en la mira: cuánto quedan netas y qué harán

Dólar Messi: aumentan los consumos con tarjeta en el exterior

Atraso en pagos

Además, hacen hincapié en la demanda potencial por atrasos en pagos de importaciones y dividendos: la diferencia entre las importaciones devengadas y pagadas de los primeros seis meses del año asciende a más de u$s 14.000 millones.

Si bien una parte podría haberse pagado a través del CCL, representa una presión potencial sobre las reservas internacionales o sobre el tipo de cambio.

Además, habría pagos pendientes por dividendos y utilidades al exterior que estiman en Quantum podrían llegar a u$s 6.800 millones, aunque una parte importante podría haberse canalizado también por el CCL o haberse invertido en proyectos inmobiliarios, por ejemplo.

Intervención oficial

Otra forma de de salida de dólares de las reservas es por la decisión de intervenir directamente en el CCL y MEP a través de oferta del BCRA haciendo arbitraje de compras netas en el MULC, con tope en una contracción monetaria de $ 2,4 billones, el equivalente a u$s 1.700 millones al tipo de cambio actual.

La forma y frecuencia de intervención es a discreción del BCRA, que en la jornada de este lunes negro no intervino con dólar alguno, sino que fue genuino, ya que le mercado se acomodó solo.

Corrida cambiaria

"Lo mejor que pudo pasarle a Caputo es que acá tuvimos la corrida cambiaria antes, le liberó herramientas para sortear la crisis afuera con instrumental de trabajo. Con nada acomodó el billete", revelan en las mesas, con conocimiento de causa por tener contactos de acceso directo al despacho del ministro de Economía.

Desde el oficialismo se defienden con el argumento que julio siempre fue un mes de estacionalidad baja en cuanto a la compra de reservas, ya que en el 90% de los julios de los últimos veinte años el Central siempre vendió reservas: "No se por qué le piden que compre ahora", se quejan.

Blanqueo

Como contrapartida a esta caída en las reservas, habrá una oferta adicional por liquidaciones de exportaciones pendientes y blanqueo: entre los factores generadores de oferta tanto en el MULC como en el CCL están la liquidación retenida de exportaciones agrícolas que estiman en el orden de u$s 10.000 millones.

También lo que podría provenir del blanqueo de capitales en su primera etapa, que podría agregar oferta por entre u$s 2.500 millones y u$s 4.000 millones.

"Claro que la secuencia y magnitudes en la que los distintos conceptos se traducen en oferta y demanda de divisas no son idénticas, lo cual puede dar lugar a desfasajes temporales en el balance, generando alguna presión sobre el tipo de cambio", indican en Quantum.

Política monetaria

Por eso, la sostenibilidad del esquema actual dependerá, entre otras cosas, de las políticas fiscal y monetaria que acompañen el proceso de normalización del mercado de cambios y las formas que podría tomar.

Desde el BCRA apuntan a generar mayor oferta en el CCL por exportaciones de servicios: quienes exporten servicios no están obligados a liquidar divisas en el MULC por hasta u$s 24.000 anuales, cuando hasta ahora era la mitad. En el primer trimestre de 2024 se registraron ingresos por solo u$s 200 millones.