Importaciones: un colador "normal" por donde se van las reservas del BCRA

Según el Balance Cambiario del Banco Central, el acceso privado al MULC para pago de importaciones fue de u$s 4199 millones en junio incluyendo seguros y fletes, apenas u$s 480 millones por debajo de las importaciones devengadas.

Por lo tanto, el ratio entre importaciones pagadas y devengadas trepó al 90%, cuando en diciembre pasado era de apenas el 15 por ciento. Esto se explica por la reducción de los plazos de pago, al punto que a las pymes les dejan pagar los bienes de capital un 20% anticipado y el saldo restante se los dan a 30 días.

En tanto, los pagos al exterior por turismo siguieron elevados y alcanzaron u$s 696 millones, siendo el segundo peor dato de la era Milei, después de los u$s 728 millones de mayo. Por el lado de los gastos por viajes y otros consumos con tarjetas, la salida de divisas de junio se desaceleró en el margen.

Las importaciones devengadas pero no pagadas sumaron u$s 3160 millones en el segundo trimestre, período en el cual el Central estima que los importadores accedieron al CCL por u$s 5000 millones. "De confirmarse las estimaciones del Central, en términos agregados la deuda de importadores habría disminuido entre abril y junio", revelaron los analistas de la consultora 1816.

Por lo pronto, el Central confirmó que los importadores accedieron al CCL por u$s 4000 millones en el primer trimestre y estima que lo hicieron por otros u$s 5000 millones en el segundo.

"Según informa la autoridad monetaria en el Informe de Deuda Externa Privada, a pesar de un diferencial de aproximadamente u$s 7000 millones entre importaciones devengadas y pagadas vía MULC en el primer trimestre, una vez que se suman las cancelaciones vía compra de CCL y a través de Bopreal, vendiéndolos en el secundario contra divisa, el incremento de la deuda de importadores fue de apenas u$s 1800 millones", advierte el research de 1816.