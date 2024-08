Ignacio Becerra: "Más que los mercados globales, el problema es la desconfianza de los argentinos"

Ignacio Becerra encabeza Quinto, una firma dedicada a la administración de banca privada, de family office y gestión de cartera y liquidez de las mayores empresas locales y del exterior con operaciones en la Argentina. En los últimos años, como lo explicó en una entrevista con El Cronista, trabajababan en un contexto donde prevalecía la gestión de excesos de pesos de las compañías que se acumulaban sin poder usarlos libremente.



"Ahora el contexto ha cambiado, las necesidades de las empresas también, que tienen que mirar su negocio, con liquidez más acotada; por eso también ahora va a crecer el asesoramiento en M&A, ya que las firmas especializadas en deals se fueron hace tiempo de la Argentina, y va a haber oportunidades y necesidades de las empresas", afirma Becerra.

Optimista acerca del futuro del país y la orientación de la economía, sin embargo pone reparos sobre lo que considera una de las principales trabas: la desconfianza de los propios argentinos.

"Yo estoy muy optimista con el plan de Gobierno y con el resultado de cómo creo que va a terminar siendo pero hubo factores externos que siempre van complicando, la baja fuerte de la soja lo mismo que la devaluación de algunas monedas latinoamericanas, en un contexto donde no sobra nada. Creo que hay una frustración muy grande, que veo en los clientes. La confianza que se necesita para crecer la Argentina no depende de la confianza del mercado internacional. La Argentina tendría unos u$s 300.000 millones fuera del sistema de argentinos. Pero los argentinos cada vez le demandan más a los gobiernos para volver a confiar. No basta con tener superávit financiero. La deuda que tiene la Argentina no es una deuda poco sustentable. Al contrario de lo que piensan muchos, yo creo que la reestructuración de Martín Guzmán no fue mala: bajó las tasas, alargó los plazos y para colmo después de eso subieron la tasa la Fed, a lo cual vos tenés cupones bajos con una tasa alta. Entonces, el problema de Argentina no es un problema de deuda, es tener ordenada la macro. Con superávit comercial como hoy, con superávit energético y como pocas veces en la historia argentina, un Gobierno dice voy a poner cierto orden macro y en el superávit financiero, lo único que hay que hacer es rollear es el capital. Y eso no es un problema en ninguna parte del mundo menos si tu deuda no es tan grande con respecto al PBI. Pero el argentino hoy dice "yo no sé si van a pagar en enero aunque tengas superávit financiero" y en un contexto que se puede complicar a nivel internacional en un contexto que cualquier ruido político te puede generar un problema. En la sociedad obviamente, con una progresa enorme y que increíblemente está aguantando el ajuste que hubo y que fue muy grande.

"El blanqueo en efectivo tiene mucha lógica porque hoy el que tiene dólares en una caja de seguridad parado está perdiendo plata, y perdió mucho dinero. Hoy es muy bajo el costo por blanquear".

-¿Por qué tanta frustración?

-Cuando vino Mauricio Macri se hablaba de la lluvia de inversiones, que tampoco fue tal, con un plan de gobierno súper gradualista donde iba bajando de a medio punto al punto de déficit primario, y tuvo sus idas y vueltas, y el mercado argentino, compró ese discurso. Macri emitió deuda rápidamente, y ahora no hay dudas de que la salida del cepo va a dar esa posibilidad. Pero hoy por hoy, Argentina llegó al déficit a cero, y no presta nadie. Hoy hay un riesgo país de 1500, 1600 puntos, y no te prestan un mango. Y vas a ver gente por el blanqueo y hay que hacer la escuela para entender que es un blanqueo prácticamente gratis y que se puede, digamos, sumar el masa monetaria. Pero la gente dice, "no, a mí ya me embromaron, yo ya hice un blanqueo con Macri, después me mataron con Bienes Personales, me van a matar con impuestos, dejame afuera, prefiero no confiar, prefiero no invertir". Se frenaron un poco todas las decisiones.

Creo que hay una frustración muy grande, que veo en los clientes. La confianza que se necesita para crecer la Argentina no depende de la confianza del mercado internacional. La Argentina tendría unos u$s 300.000 millones fuera del sistema de argentinos. Pero los argentinos cada vez le demandan más a los gobiernos para volver a confiar.

-¿Y qué pasará con el blanqueo?

-Es distinto a otro blanqueos, porque en la tasa muy baja. En el 2016 con una tasa del 10%, pero la tasa de la economía era cero. Bueno, el Tesoro americano tendrían menos de un 1%. Hoy la tasa de blanqueo es del 5% y el tipo que tiene dólares afuera los coloca al 0. Hoy, meterlos dentro del sistema pagan 5% de tasa. Y en un año se recupera el vehículo. Están diciendo vení. Y hay que hacer bastante escuela... Hay mucha gente con el retail, digamos de fondos chicos, que es ridículo que no blanqueen, que no entren y no puedan dormir tranquilos y utilizar los dólares y pesos de tecnología como quisieran. El blanqueo en efectivo tiene mucha lógica porque hoy el que tiene dólares en una caja de seguridad parado está perdiendo plata, y perdió mucho dinero. La persona que tiene X dólares abajo del colchón y hace 4 o 5 años no los toca, hoy se encuentra que cuando quiere gastar esos dólares va a viajar a Estados Unidos y el pasaje le sale más caro. Hoy es muy bajo el costo por blanquear. Una supuesta estabilidad fiscal con una baja muy grande de Bienes Personales.

-¿Qué inversiones recomendarían?

-Nosotros tenemos una banca privada grande, como cliente de alto patrimonio, donde las asignaciones, en general, no asumen un riesgo de mucho más allá de 5% o 10% en un mismo país, en un activo. Entonces, ¿es una oportunidad para la Argentina? Sí. Y además, obviamente, tiene tasas enormes y pueden ayudar a generar mejor rendimiento en la cartera. Pero, digamos, el posicionamiento en un activo de ese nivel de riesgo es alto.

"En una economía normal, los vencimientos de deuda que tiene la Argentina en enero del 2025 no son un problema. Lo que pasa es que la confianza pasó a menos 10... Y se recupera lento".

-¿Cómo cambia el negocio el actual contexto?

-Nosotros lo que estamos viendo es, nosotros tenemos un negocio grande corporativo, con más de 500 compañías trabajando, donde esas compañías tenían un activo muy grande de pesos, donde buscaban qué necesitaban colocarlos y que no pierdan valor. Eso se vio como fue mermando, con la normalización de las importaciones, el pago de importaciones, y se acumulan muchos pesos en el mercado. Entonces es donde nosotros empezamos a poner el foco en otro tipo de negocios, creo que en 2025 nos vamos a encontrar con un escenario de mucha demanda de compras de compañías, demanda de inversión de las compañías. Desde 2023 para atrás tenías compañías con exceso de pesos, y ahora van perdiendo es exceso de pesos y que van pensando en financiamiento o en inversión en determinados negocios. Yo administraba el patrimonio de una familia y dentro de su patrimonio más allá de sus inversiones financieras o sus negocios en real estate, por ahí tenían que salir de una compañía, comprar una compañía y nosotros les ayudábamos a estructurar ese negocio. Para nosotros hoy, eso fue lo que hicimos en los últimos años, este año estamos decididos a incursionar en el negocio de M&A y estamos preparando esa estructura para salir a ofrecer un servicio profesional aquí, hay poco en Argentina. La realidad es que las grandes firmas se corrieron de Argentina y tuvieron unos deals importantes que fueron generalmente en Latam, por eso se han ido a otros países y no a la Argentina.

-¿En dónde hay que tener la atención principalmente?

-Creo que el Gobierno tiene que lograr terminar a estabilizar la inflación, obviamente, y tiene que lograr que la economía empiece a recuperarse. Porque eso es un círculo virtuoso. Porque eso lo va a ayudar a poder mantener el superávit financiero. Y esa señal lo va a ayudar a que el superávit comercial también se mantenga y acumule algo de reservas. Es probable que para la salida del cepo le falte o tiempo. Yo creo que ellos podrían salir del cepo, como algunos se lo plantean, pero no quieren voltear el castillo de naipes que armaron hasta ahora. No quieren correr el riesgo. En una economía normal, los vencimientos que tiene Argentina en enero del 2025 no son un problema. Lo que pasa es que la confianza pasó a menos 10 y hasta aquí no... Y se recupera más lento que en otras épocas.