Entre el debate en el Senado y la Fed, los bonos arrancaron otra jornada en rojo

Los analistas coinciden en que la variable legislativa hoy es la más importante sobre los activos locales.

Hay expectativa sobre una posible aprobación en general de la ley bases, aunque los analistas siguen haciendo números sobre los votos a favor que tendría el oficialismo.

Los analistas creen que los activos podrían mejorar si es que la ley se aprueba en el Senado.

Inicio bajista en los bonos

Los bonos argentinos arrancan la jornada en rojo.

Se espera que el Senado trate la ley de Bases en el recinto en el día de hoy, sin embargo, la deuda opera en negativo ante posibles dudas el quorum para iniciar la sesión.

Los globales a 2029 y 2030 arrancaron en rojo, con mermas de 1% y 0,86%, mientras que los títulos del tramo medio caen 1,25% y 1,02% en los bonos a 2035 y 2038. Finalmente, los títulos a 2041 y 2046 bajan 1,1% y 1,05% respectivamente.

Los analistas de Delphos Investments remarcaron que el mercado local mostró volatilidad y retrocesos en bonos "hard dollar" en medio de un entorno externo menos favorable que en la segunda rueda de la semana a la espera de la sesión por la Ley Bases.

"El gobierno parece haber asegurado el quórum con la presencia de Lousteau, lo que permitiría garantizar el comienzo del debate. Los votos de un lado y del otro parecen estar equilibrados, lo que podría incluso llevar a que desempate la titular de la Cámara. Pero la novela no terminará ahí, ya que las votaciones en particular también podrían generar tensión y números muy apretados", advirtieron.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), coinciden en que los factores locales pesaron sobre las cotizaciones, en especial, las complicaciones en el plano político, que incluyen la demora en el tratamiento de la Ley de Bases.

"Para las acciones será fundamental el desenlace que tengan los proyectos de ley tratados en el Congreso. Estaremos expectantes a ver si existen nuevas modificaciones, específicamente sobre los puntos más controvertidos, y a la vez relevantes para el equity como el RIGI, las privatizaciones y la reforma fiscal", dijeron.

Ignacio Sniechowski, head de research de Grupo IEB, explicó que los factores idiosincráticos son los que contribuyeron a ver volatilidad en las acciones locales.

En ese sentido, el especialista de Grupo IEB espera que el mercado de acciones argentino quede a la expectativa de lo que ocurra en los frentes político y económico.

"El devenir de la Ley Bases será clave, la evolución del dólar y el riesgo país también jugarán un papel preponderante. Hoy el mercado de acciones mira más la política y la economía de corto plazo, y ya no tanto la promesa de una Argentina 2025 en crecimiento", explicó.

Buscando la aprobación en bonos y acciones

El consenso entre los analistas es que la Ley de Bases se va a aprobar y que esto puede impactar positivamente en los bonos.

En ese sentido, los analistas ven valor en la renta fija local, bajo la expectativa de ver avances en el tratamiento legislativo.

Todos estos datos serán importantes para la deuda local.

En el acumulado del último mes, la deuda local muestra mermas de entre 7% y 11%, mientras que desde sus picos de abril pasado, la renta fija argentina retrocedió entre 11% y 15%.

El SP Merval en dólares también sufrió la volatilidad y sufre un descenso de 15% desde los máximos recientes.

Esta mayor volatilidad en los activos locales viene explicada por la falta de avances en la Ley Bases en el Senado fundamentalmente.

Desde Research Mariva, y en relación al futuro de las acciones, la aprobación de la ley bases también es fundamental.

"Si el gobierno logra aliviar las tensiones en el frente político y logra aprobar la Ley de Bases, demostrando gobernabilidad, veremos un alza en los bonos soberanos", dijeron.



Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, entiende que hay valor en los bonos, aunque reconoce que el mercado le está pidiendo mayor delivery al Gobierno.

"Si bien creemos que sigue habiendo espacio para comprimir spreads desde estos niveles, destacamos que esto podrá darse de forma sostenida únicamente ante una percepción de mayor firmeza en el delivery en materia de normalización macro", señaló.

En ese contexto, Franco ve conveniente tomar estrategias conservadoras en el posicionamiento en los Globales.

"En este contexto en que la incertidumbre política escaló en las últimas semanas y en que los flujos de liquidación de exportaciones ceden pese a la mejora en el agro, posiciones defensivas como GD41 cobran valor, siendo un Global de floja performance relativa reciente contra el resto de la curva que cuenta, además, con mejores condiciones legales que otros, detalló.

Las acciones tambien están esperando una aprobación de la ley bases, por lo que el futuro del S&P Merval en dólares depende de ello.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, remarcó que hoy se podría definir si sale o no la ley de bases y en función a este resultado puede haber dos resultados posibles, con impactos dispares sobre la renta variable local.

Según Lazzati el primero es que salga la ley de bases y en ese caso, es de esperar que las acciones dejen de caer, estableciendo un piso del S&P Merval en aproximadamente u$s 1180.

Bajo ese contexto, podríamos ver subas buscando romper la resistencia de u$s 1364.

"La velocidad de la subida será más lenta comparada a los últimos meses, debido a que en los meses anteriores la suba estuvo dada para que ocurriera este evento", estimó.

Por otro lado, la segunda alternativa según Lazzati es que, si no se aprueba, el S&P Merval rompería el soporte buscando los u$s 800 a u$s 900 a la espera de nuevas noticias.