Shock en Wall Street: la economía da un dato increíble y sorprendió a los inversores

Sorpresa en Wall Street tras el fuerte dato de empleo que recibió el mercado este viernes.

Si bien es un buen dato desde el punto de vista económico, es mal recibido por el mercado ya que va en contra de lo que espera la Fed y lo que espera el mercado y caen las acciones.

Las acciones abrieron con fuertes bajas y luego moderaron las debilidades. Los bonos y acciones argentinas operan en negativo y acompañan la tendencia a la baja de los mercados globales.

La Fed subió la tasa como esperaba el mercado pero los inversores temen una recesión

El BCRA pisa con fuerza el ritmo de devaluación, pero el mercado espera un salto del dólar en el segundo semestre



Apertura bajista

Tanto el Dow Jones, el S&P500 como el Nasdaq inician el viernes con debilidades. El Dow Jones baja 0,02%, seguido por el S&P500 que cae 0,2% mientras que el Nasdaq retrocede 0,18 por ciento.

En el acumulado del año, el Nasdaq sube 17%, el S&P500 gana 9% y el Dow avanza 2,7 por ciento.

En Europa, las acciones también operan en negativo, cayendo 0,14% en el caso del Stoxx50, mientras que el FTSEMIB de Milán es la bolsa que más baja, perdiendo 0,7 por ciento. En cambio, el FTSE100 de Londres sube 0,94%.

Fuerte dato de empleo

La reacción bajista en las primeras operaciones del mercado del viernes se dieron luego de una sorpresa muy fuerte en el mercado laboral, con una economía que aceleró la creación de empleo.

Sin embargo, luego los inversores moderaron el pesimismo y las acciones se recuperaron.

La contratación en EE.UU aumentó en enero y la tasa de desempleo cayó a un mínimo de 53 años, lo que muestra un mercado laboral inesperadamente dinámico que probablemente reforzará la determinación de la Reserva Federal de extender su serie de aumentos de las tasas de interés.

Concretamente, las nóminas no agrícolas aumentaron 517.000 el mes pasado.

En diciembre se habían creado 260.000 puestos laborales y el mercado esperaba que la contratación caiga a 185.000.

Sin embargo, la economía americana creó 517.000 empleos, muy por encima del esperado.

Con estos datos, la tasa de desempleo cayó al 3,4%, la más baja desde mayo de 1969, y los ingresos medios por hora crecieron a un ritmo constante.

Por otro lado, los salarios siguen mostrando una moderación en las presiones alcistas.

El informe de empleo mostró que los salarios por hora aumentaron un 0,3% desde diciembre y un 4,4 % con respecto al año anterior, que había sido de 4,9 por ciento.



La fortaleza en el mercado laboral es una variable clave que sigue de cerca el mercado y la Fed.

La demanda de trabajadores sigue superando a la oferta, lo que amenaza con mantener fuerte el crecimiento de los salarios y avivar aún más la inflación.

De hecho, según la última encuesta JOLT, hay 1,9 empleos por cada persona que busca trabajo en EE.UU.

La Fed busca que el desempleo crezca para que se reduzcan las presiones inflacionarias provenientes del mercado laboral y así poder finalizar el ciclo de suba de tasas y de contracción monetaria.

Por lo tanto, la fortaleza del mercado laboral en el día de hoy no es bien recibido ni por la Fed ni por el mercado.

BALANCES DE "Big tech"

La apertura debil se complementa con los malos balances de las grandes tecnológicas.

En el día de ayer, tanto Google, Amazon como Apple dieron a conocer sus balances, los cuales fueron debajo de las expectativas del mercado.

En la apertura, Amazon baja 5,3%, Google pierde 1%. En cambio, Apple sube 4,3%

Las ventas totales de Apple cayeron un 5% a u$s 117,200 millones y se redujeron en todas las regiones del mundo en el trimestre.

Las ganancias por acción fueron de u$s 1.88. Los analistas esperaban ventas de u$s 121.100 millones y ganancias de u$s 1,94 por acción.

Los analistas de Inviu afirmaron que Apple pronosticó que los ingresos caerían por segundo trimestre consecutivo, pero que las ventas de iPhone probablemente mejorarían ya que la producción había vuelto a la normalidad en China después de los cierres relacionados con COVID.

En cuanto a Amazon y Google, estas también mostraron números peor de lo esperado.

Bonos en rojo

La deuda argentina arranca en negativo, acompañando la tendencia bajista en los mercados globales.

Los bonos del tramo corto a 2029 y 2030 bajan 1,1% cada uno, en el tramo medio se ven pérdidas de 1,25% en promedio.

Finalmente, en los Globales a 2041 y 2046 caen 1,25% y 2,2% respectivamente.

En el acumulado de los últimos 5 días, los Globales se sostienen con ganancias, subiendo entre 1,1% y 2,2%. En el último mes, la deuda gana entre 15% y 30%.

Las acciones tambien operan a la baja en su mayoría.

Las acciones de Banco Macro caen 3,6%, seguido por Central Puerto, IRSA, Loma Negra y Grupo Supervielle que caen entre 3,5% y 2,6%.

Del lado ganador, Vista, YPF, Termium, Tenaris, Central Puerto y Edenor son las que operan en verde, con ganancias de entre 0,1% y 3%.