Renunció a la compañía que había fundado, lo trataron de loco y ahora creó otra más exitosa donde amasa millones

A principios de año, Ryan Breslow anunció su renuncia como director ejecutivo de Bolt, lo que generó confusión y teorías dentro de Silicon Valley. El 16 de septiembre confirmó que será director de la nueva startup de bienestar "Love".

El título de CEO fue otorgado, por Ryan, a Maju Kuruvilla, reconocida ex ejecutiva de Amazon. Breslow a través de Forbes aclaró que "dirigir Love no significa el abandono completo de Bolt".

Mi ANSES Refuerzo Familiar de Emergencia: cómo anotarse al IFE y cobrar el bono de $ 50.000



Contrabando millonario de zapatillas: cómo y por dónde ingresa la mercadería



Inflación implacable en USA: la Fed se prepara para romperlo todo







Bolt: el proyecto millonario de Ryan Breslow

En sus primeros años como estudiante de Ciencias de la Computación en Stanford, Ryan comenzó a interesarse por la moneda digital y cofundó un grupo de investigación sobre el Bitcoin.

En 2015, a pesar de abandonar su carrera el año anterior, comenzó a interesarse en el pago online. Así, se centró en desarrollar una aplicación que permita a las personas comprar con tan solo un clic. En 2016 lanzó Bolt, una plataforma que ofrece servicio de pago con un solo clic.

Hasta principios de este año, la compañía tenía más de 800 empleados y un valor superior a los u$s11 mil millones. Así, el fundador ingresó a la lista de las personas multimillonarias más jóvenes del mundo.

Sin embargo, la compañía atravesó momentos difíciles este año. En marzo, Authentic Brands demandó a la compañía por mentir sobre las capacidades de su producto. En mayo, tras ofrecerles préstamos a sus trabajadores para comprar acciones, despidió alrededor de 200 empleados, es decir, una cuarta parte de su personal.

Además, la empresa se vio afectada por el mercado bajista que están atravesando las empresas tecnológicas.

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 19 de septiembre en los bancos de la City



Refuerzo de ANSES: confirmado, este es el grupo que recibe el beneficio de $ 50.000







Love: ¿de qué se trata?

Si bien Love está en sus primeras etapas, se sabe que operará como una organización autónoma cuyo objetivo será el bienestar humano. Ryan es conocido en Silicon Valley por cuidar la salud de sus empleados ofreciéndoles una semana laboral de cuatro días, pero también por sus hábitos alimenticios. El joven no consume carne, gluten, cafeína ni alcohol.

En agosto, la compañía recaudó u$s 7.5 millones provenientex de los inversores. Breslow declaró para Forbes que su objetivo es que "capital externo financie la startup". Recientemente abrió una nueva ronda de financiación, donde ya se recaudaron más de u$s 10 millones, siendo valorada la empresa en u$s 400 millones.

El joven multimillonario adelantó que Love funcionara como "un Kickstarter para los ensayos clínicos, aportando ideas y dinero para estudios de alta complejidad". Estos estudios estarán relacionados al efecto en la salud de productos y tratamientos naturales.

Para financiar estas investigaciones, la startup venderá tokens digitales. Cada token da a su propietario un voto. El CEO aclaró que su intención es que "se involucren personas caritativas y que no busquen ganancias".

La novedosa startup está creando un mercado para vender vitaminas, probióticos, suplementos y terapias psicodélicas.

Tanto la plataforma como el market tienen fecha de lanzamiento para diciembre de este año.

WhatsApp: llega la función más inesperada, así vas a saber lo que tus amigos piensan de vos

Día del Empleado de Comercio 2022: qué día cae y cómo se paga