Genneia logró una adhesión del 83% al canje propuesto de sus Obligaciones Negociables con vencimiento en enero 2022, por u$s 553 millones , con lo cual superó las expectativas iniciales de la compañía .

Este canje " no solo disminuye sustancialmente las necesidades de refinanciamiento de la compañía en 2022, sino que también descomprime las necesidades de utilizar reservas del BCRA ", recordó Genneia en un comunicado.

Con el resultado informado hoy, la firma de energía renovable emitirá el próximo jueves 2 de septiembre u$s 366 millones de la ON Clase XXXI, el primer bono verde corporativo de Argentina en el mercado de capitales internacional.

"Los bonistas que escogieron la Opción A, recibirán u$s 1015 de la nueva ON Clase XXXI por cada u$s 1000 de ON Clase XX. En tanto, los bonistas que se inclinaron por la Opción B, recibirán u$s 710 de la nueva ON Clase XXXI y u$s 298 en efectivo por cada u$s 1000 de ON Clase XX", según se informó.

El nuevo instrumento tendrá un cupón de 8,75% y el vencimiento será en septiembre de 2027, pagadero en 10 cuotas semestrales iguales.



" Este bono verde se encuentra respaldado por los ingresos del Parque Eólico Madryn, el más grande del país", recordó Genneia .

Con este canje culmina una serie de acciones de mercado para financiar la inversión de la compañía, que incluyó dos ON por u$s 65 millones, tras buscar u$s 40 millones y recibir ofertas por u$s 135 millones.



Genneia puso en marcha en 2016 un plan de inversión por más de u$s 1000 millones para ampliar su capacidad instalada renovable en más de 700 MW y desconectar 205 MW de energía fósil en tres años.