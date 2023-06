Ganó u$s 8 millones en 2 años y te cuenta los 4 secretos para operar en la Bolsa

La caída del mercado de valores, los momentos alcistas del 2021 y la racha bajista de 2022 son algunos de los procesos que atravesó Jack Kellogg para convertirse en millonario, luego de más de cinco años invirtiendo en la Bolsa.

Entre el 2020 y 2021, el hombre declaró ganancias por más de 8 millones de dólares, todas producto de sus operaciones con acciones tras haber egresado de la escuela secundaria.

Según su perspectiva, para ganar dinero a través de la bolsa "existe este acrónimo: KISS (hazlo sencillo, estúpido)". Además, remarcó que no cree que la gente "necesite indicadores supersofisticados" , sino más bien " líneas de tendencia básicas, soporte, resistencia, volumen ".

Invertir en la Bolsa: ¿cuáles son los trucos para volverte millonario?

"Creo que si complicas demasiado los indicadores , en realidad arruinarás tu negociación porque estarás operando más con los indicadores que con la acción del precio real", le dijo Kellogg a Business Insider.

Sin embargo, el proceso para llegar a convertirse en millonario -a través de la compra de acciones- no fue nada sencillo. Para llegar a obtener u$s 1,6 millones en 2020 y 6,5 millones de dólares en 2021, tuvo que perder cientos de los u$s 7500 invertidos en un primer momento .

Inmediatamente, inició un curso online cuyo maestro era Timothy Sykes. Ese fue el puntapié para comprender cuáles eran los secretos para generar rendimientos en la Bolsa.



Invertir en la Bolsa: los 4 secretos para operar en el mercado

Jack Kellogg explicó los principales indicadores que deberán tener en cuenta los inversores novatos, si es que desean obtener ganancias millonarias en el mercado de acciones.

Precio medio ponderado por volumen

Kellogg toma en cuenta, según reveló a Business Insider, el " precio medio pagado por las acciones en todas las operaciones ajustadas por volumen ". Esto le permite comprender el momento de compra de las acciones en el mercado.



También, toma en cuenta "cuándo salir de su posición, porque ese punto a veces puede indicar dónde comenzará a caer el precio de una acción".



Regresión lineal

Otro de los indicadores es la regresión lineal, que permite determinar la "dirección de la tendencia del precio y cuándo puede cambiar ".

Según sus palabras, cuando la acción del precio se posiciona por encima de la línea superior indica que se trata de "una acción sobrecomprada". Debajo de la línea inferior es lo opuesto: "una acción sobrevendida".

Volumen

Jack Kellogg aseguró que "al ver pasar un gran volumen, sé que potencialmente mucha gente está en el lado equivocado".

Por lo tanto, "si un gran aumento de volumen pasa cerca del máximo del día, es posible que mucha gente esté comprando las acciones y otra mucha las está persiguiendo ".



Líneas de soporte y resistencia

Para el inversor, la línea de soporte indica que el precio tiende a mantenerse y la línea de resistencia es donde tiende a liquidarse.