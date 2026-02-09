Martin Carro: No sé si en este mercado de pases en particular hay una ola de extranjeros o de jugadores que jugaban en el extranjero vlviendo al futbol argentino. Pero creo que es evidente que en los últimos 2 o 3 años, de mayor apreciación cambiaria, se ve una mayor porción de extranjeros en los equipos. No creo que el poder económico del futbol argentino sea asemejable a Brasil o incluso Mexico, pero hoy la diferencia que pueden pagar los clubes es más chica que hace algunos años. Fue en ese contexto que volvieron jugadores como Di Maria o Paredes. [2:53 p.m., 27/1/2026] Carlos Maidana: A ver, podríamos llegar a hacer algún recuento estadístico [2:53 p.m., 27/1/2026] Carlos Maidana: Creería, inicialmente, que no tiene que ver con el precio del dólar. Históricamente Argentina fue un destino atractivo dentro de LATAM para jugadores latinoamericanos [2:54 p.m., 27/1/2026] Carlos Maidana: En un momento, de hecho, hasta era malo venir a jugar acá por cotización, porque tenías que pesificar el contrato, comprar al blue, armar un contrato que “blanquee” el blue y más [2:55 p.m., 27/1/2026] Carlos Maidana: Creo que un buen abordaje sería ese; establecer una estadística. Para esa estadística te puede servir esta web [2:55 p.m., 27/1/2026] Carlos Maidana: Compararlo con temporadas anteriores [2:56 p.m., 27/1/2026] Carlos Maidana: Pero ya te digo, no sé, si pongo el caso de Independiente: viste que acá tenés un cupo de extranjeros, no podés tener más de 6 en el plantel y solo 5 firmando planilla (en condiciones de jugar) por partido [2:56 p.m., 27/1/2026] Carlos Maidana: y CAI hace varias temporadas que siempre tiene el cupo lleno [2:56 p.m., 27/1/2026] Carlos Maidana: Ahora se fueron los chilenos Loyola y Galdames