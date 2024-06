Fuga de reservas: el BCRA vendió u$s 67 millones en tres jornadas

El Banco Central volvió a vender dólares de las reservas internacionales para abastecer a la demanda en el mercado oficial de cambios. La venta, por tercera jornada consecutiva, se dio en medio de las tensiones en el mercado financiero por la expectativa sobre la votación de mañana en el Congreso.

El saldo negativo que el Central registró este martes fue de u$s 31 millones. De esta manera, acumula ventas netas de divisas por u$S 67 millones en el mercado oficial de cambios, impulsado en parte por menores liquidaciones de otros sectores por fuera del agro.

No obstante, en lo que va del mes la autoridad monetaria acumula compras netas de reservas a través del mercado oficial de cambios por u$s 59 millones. Desde el cambio de Gobierno, el saldo positivo de la entidad asciende a u$s 17.305 millones.

"El escenario registrado en el inicio de la semana volvió a exigir la utilización de recursos del Banco Central para compensar el faltante de divisas en un mercado de cambios en el que la demanda se muestra más activa que en los meses previos", señaló el operador de cambios Gustavo Quintana.

Quintana sostuvo que los ingresos de dólares del sector agroexportador, que durante la rueda de ayer registraron el monto más bajo para un lunes en las últimas dos semanas, "contribuyeron en complicar un contexto que sigue muy pendiente de la suerte legislativa de los proyectos oficialistas en el Congreso".