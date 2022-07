Fuga: cuántos dólares se fueron de los bancos tras el portazo de Guzmán

La tensión financiera que se desató el lunes pasado sembró temor entre los ahorristas. Esa incertidumbre pudo verse reflejada no solo en la disparada del precio del blue, el CCL y el MEP a nuevos récords históricos, sino también en la demanda de dólar ahorro y los retiros de depósitos de los bancos.

Corriendo al dólar

La demanda de dólar ahorro creció un 30% con respecto al viernes, primer día hábil de julio para poder hacer uso del cupo mensual.

Entre los motivos que impulsaron esa demanda no solo estuvo la salida de Guzmán, sino también el temor a que se corte el dólar solidario, o que haya una eventual devaluación más brusca que el ritmo de crawling peg actual.

En los bancos notaron, además, un incremento de clientes que fueron a buscar sus dólares. Volvieron las filas y los cajeros no tuvieron respiro.

Retiros

Según datos del Banco Central, el lunes los ahorristas retiraron u$s 74 millones, ya que los depósitos privados en moneda extranjera cayeron de u$s 15.565 millones el viernes a u$s 15.491 millones el lunes.

El martes, último dato disponible en la web del BCRA, volvieron a caer, esta vez u$s 71 millones, al descender a u$s 15.420 millones.

En los bancos notaron un incremento de clientes que fueron a buscar sus dólares, y volvieron las filas, con lo cual los cajeros no tuvieron ni un respiro.

Por lo tanto, sólo en los dos primeros días posteriores a la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía se perdieron u$s 145 millones. Por lo general, en los primeros días del mes suelen incrementarse los depósitos por las compras de dólar ahorro que se hacen por Home Banking.

Encajes y reservas

Si bien menor, este retiro de dólares por parte de los ahorristas impacta en las reservas internacionales brutas del Banco Central, que computa a los encajes.

Es decir, esta salida de dólares termina siendo una mala noticia para las reservas en momentos en que el mercado vigila con especial atención la dinámica de cada dólar en las arcas de la autoridad monetaria.

Algunos bancos están atentos a estos movimientos y se encargaron de pedir dólares a la Reserva Federal de los Estados Unidos, para evitar salir en las noticias con el argumento de que no tienen los ahorros que sus clientes van a buscar.

En otros, en cambio, de momento se están arreglando con los fondos físicos que tienen dentro del país, aunque no descartan sumarse al pedido si fuera necesario.

Este lunes, explican desde el sector, ingresaron a las entidades u$s 200 millones de los billetes nuevos de u$s 100 cara grande, de modo de cubrirse y estar tranquilos.

"Es para subir el stock normal que tenés en un 50%, es una cifra cauta. Iremos tomándole el pulso y fijándonos si hace falta traer más o no, ya que si se diera algo grande tenés que salir a pedir más, pero ahora que se tranquilizaron las aguas tras el discurso de Batakis parecería que no hace falta", revela un banquero.