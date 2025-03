Las acciones argentinas en Wall Street se hunden hasta 6%

Las acciones argentinas en Nueva York bajan hasta 6% y el S&P Merval en dólares pierde más de 3% en el inicio de la semana. Por su parte, los títulos de deuda operan también con tono negativo en medio de un contexto global adverso y pese a que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) genera entusiasmo entre los analistas.

A su vez, en el ámbito local, los inversores esperan conocer hoy el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central (BCRA) y el viernes se publicará el dato de inflación de febrero. En medio del ajuste de la deuda en pesos, ven un punto de entrada en los bonos en moneda local.

Acciones en rojo

En medio de una jornada negativa en Wall Street, con pérdidas de más del 2% en los índices de Nueva York, las acciones argentinas inician una semana a la baja. El S&P Merval baja 3,3% medido en dólares y 2,5% en pesos.

Las mayores pérdidas se dan en los papeles de Vista, con una merma de 6,3%, seguida por BBVA Argentina, Loma Negra, Grupo Supervielle y Telecom, que caen entre 4% y 5%.

Otros papeles como Mercado Libre, Pampa, Central Puerto, YPF, Edenor, Banco Macro, Grupo Financiero Galicia, TGS, Globant, IRSA y Corporación América caen entre 2% y 4%.

Bonos en dólares, con tendencia bajista

En el segmento de renta fija, la dinámica también es negativa. Todos los tramos de la curva soberana argentina abren a la baja la semana.

El Global 2029 baja 0,24%, al igual que el Global 2030. Por su parte, en el tramo medio de la curva, las bajas son de 0,23% en el Global 2035 y de 0,17% en el Global 2038. Finalmente, en el extremo más largo de la curva, los bonos a 2041 y 2046 exhiben caídas de 0,23% y 0,27% respectivamente.

Entre las variables que impactan sobre la deuda local se encuentra el acuerdo con el FMI, la expectativa sobre la salida del cepo y los próximos datos de inflación.

Ajuste con el ojo en el FMI

En lo que va del año, todos los tramos de la curva soberana operan en rojo, con mermas de entre 0,4% y 2,7%.

Las pérdidas sufridas por los bonos este año hicieron que la curva de títulos en dólares se desplazara al alza.

Hoy el tramo corto de la curva opera con tasas de entre 11,5% y 11,9%, mientras que el medio y largo rinde entre 11% y 10,8%. El mercado de bonos local evita la volatilidad global bajo la expectativa de un pronto acuerdo con el FMI.

La semana pasada se confirmó el inicio de los trámites legislativos que rodean al acuerdo con el FMI, con el anuncio del envío de un DNU al Congreso para "obtener su apoyo en el acuerdo" luego de que el Presidente asegurara, en la apertura de sesiones del Congreso, que "en los próximos días" enviará al Poder Legislativo el acuerdo.

Según la Ley de Sostenibilidad de la Deuda, cualquier programa de financiamiento que se acuerde con el FMI requerirá de la aprobación del Congreso con una ley especial que lo autorice específicamente.

Los analistas de Grupo SBS ven al factor global y al FMI como las variables clave que impactan sobre la deuda soberana argentina.

"Más allá de la tensión internacional por las medidas de EEUU, los inversores siguen esperando catalizadores dentro de los que destacamos a un acuerdo con el FMI, al financiamiento asociado y a alguna hoja de ruta respecto a salida del cepo cambiario. Las incógnitas pasan por el plano cambiario en lo doméstico, sin perder de vista las turbulencias globales en los mercados de las últimas semanas", comentaron.

Los analistas de Cohen indicaron que no esperan fondos frescos en 2025 provenientes del FMI. Sin embargo, remarcaron que mostrar avances con el organismo "es clave para un mercado que sigue lateralizando, mientras que los datos económicos continúan aportando noticias positivas: la recaudación se sigue recuperando y las lluvias recientes mejoraron la condición hídrica de la soja y el maíz, por lo que las estimaciones de cosecha se mantienen elevadas".

Desde Research Mariva agregaron que el anuncio sobre el acuerdo con el FMI fue bien recibido en el mercado de bonos en dólares y revirtió parcialmente su pobre desempeño desde principios de año, tras una fuerte apreciación en 2024.

"El contenido del acuerdo podría ser un catalizador para los precios de los activos junto con un resultado en las elecciones legislativas de octubre que refuerce la percepción de un cambio de régimen. El debate en el Congreso no promete ser rápido pero tampoco con un mal desenlace", comentaron.

El gobierno fue enfático en que el acuerdo con el FMI no implicará ninguna modificación a la política cambiaria oficial que actualmente consiste en una devaluación mensual de 1%. Sobre el levantamiento de los controles cambiarios, no aseguró que este sea inmediato después del acuerdo y no está claro qué restricciones podrían seguir vigentes.

"La oposición mostró su desacuerdo general con las políticas con ausencias notorias en la inauguración del período legislativo. Sin embargo, el gobierno sigue gozando de popularidad según las encuestas de sentimiento y su eventual desempeño electoral en octubre ahora luce auspicioso", dijeron desde Research Mariva.

El REM y esperando la inflación

Hoy a la tarde se publicará el Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA (REM) y el viernes se dará a conocer el dato de inflación de febrero.

Según los analistas de Facimex Valores, las mediciones privadas sugieren que la inflación de febrero fue superior a la de enero.

"De cara al dato de inflación de febrero que se conocerá el próximo viernes, las mediciones de las consultoras privadas estuvieron en un amplio rango del 1,9% a 2,7% mensual, con una mediana del 2,3% mensual. Las mediciones privadas son consistentes con nuestra proyección de inflación de 2,25% mensual para febrero", detallaron desde Facimex Valores.

Además, agregaron que "al analizar la distancia entre la medición más alta y más baja, los relevamientos de febrero marcaron la mayor dispersión desde julio". A excepción de un relevamiento, todas las mediciones privadas estuvieron por encima del 2,2% mensual que reportó el Indec para enero; a la vez que todas ellas marcaron aceleración o estabilidad con respecto a sus propios registros de enero.

La curva de bonos en pesos desplazó al alza en medio de una expectativa de desinflación estancada.

Hoy los instrumentos de tasa fija se ubican con tasas de 2,6% en el tramo corto y de 2,3% en el más largo, cuando a finales de enero la curva operaba con tasas de 2,5% en el tramo corto y de 2% en los plazos más largos.

Dentro del ajuste, los analistas ven oportunidades en los bonos a tasa fija.

"Si bien febrero no fue el mejor mes para la renta fija en pesos, este dejó algunas oportunidades. A pesar de la debilidad generalizada en el mercado de renta fija en pesos, vemos valor en las estrategias de carry trade", desde PPI, donde ven oportunidades esos instrumentos en moneda local.

Cómo armar una cartera de renta fija

En ese sentido, ven oportunidades en una combinación de bonos cortos y largos dentro de la cartera en pesos, es decir, un posicionamiento barbell.

"Nuestra mirada constructiva se enfoca en el gran volumen de reservas líquidas del Banco Central (BCRA) y su intervención en el mercado para contener cualquier salto en la dinámica del CCL. Tomamos una estrategia barbell sesgada a recortar exposición. En este tipo de inversiones, pensamos que la mejor opción es el tramo corto de LECAPs a mayo/junio y la BONTAM a marzo, donde pensamos que no está del todo priceada la opcionalidad de cobertura ante decisiones de política monetaria", afirmaron desde PPI.

Desde Facimex Valores también encuentran atractivo el posicionamiento en bonos en pesos de manera diversificada por plazo.

"En carteras de retorno total, combinamos CER del tramo medio con Boncap largos. Ponderamos los Boncer de diciembre (TZXD5), marzo de 2026 (TZXM6) y junio de 2026 (TZX26); complementándolos con el Boncap de febrero de 2026 (T13F6) apostando por una compresión en las expectativas de inflación", comentaron.

Finalmente, los analistas de Grupo SBS consideran que el tramo largo de la curva de bonos en pesos es la opción más atractiva para aquellos optimistas con la inflación y para esos perfiles vemos como mejor opción los duales tasa fija/TAMAR, por la cobertura ante tasas más altas por más tiempo.

"Para opciones algo menos constructivas respecto a inflación, vemos valor en el CER 2025 y 2026, destacando el riesgo que, para 2025, algunos incrementos de tarifas podrían postergarse. Como siempre, deberá considerarse para carry trade que llevamos más de un año de apreciación del TCR y que, en un eventual aumento en la incertidumbre y en la dolarización de carteras, las opciones en pesos son más arriesgadas", afirmaron.