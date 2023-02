Frenaron la caída de los bonos tras el inicio de la guerra político-financiera

El comentario obligado ayer en las mesas de dinero de bancos pasó por el comunicado de Juntos por el Cambio alertando por la herencia que dejaría el actual Gobierno y la deuda "impagable".

Los tiempos se aceleraron y la batalla política, en su capítulo financiero, comenzó el lunes con ese comunicado y seguramente crecerá en intensidad en las semanas que restan hasta las elecciones de octubre.

Ayer la deuda en pesos prácticamente no sintió impacto. Es lógico dado que la mayoría de los vencimientos ocurren antes de las elecciones presidenciales.

El interrogante es el de siempre: ¿cómo hará el Gobierno para renovar esos vencimientos que se están apilando en los meses previos a los comicios? ¿Habrá una restructuración o reperfilamiento como en 2019? ¿Los pagarán contra emisión de pesos? ¿Podrá renovarlos?

Por lo pronto, los tenedores de la deuda indexada disfrutan de la mayor inflación esperada, especialmente tras el dato de los aumentos de los precios en CABA, de 7,3% en enero. El martes próximo el INDEC dará a conocer el dato a nivel nacional.

Eduardo Setti, secretario de Finanzas, publicó en su cuenta de Twitter al mediodía, en medio de las operaciones, un nuevo anuncio: "La suba de tasas de la Fed generó una situación de caída general en los mercados emergentes que nos da una oportunidad para seguir consolidando el proceso de recompra. Hoy (por ayer) estaremos presente en el mercado con un 20% dentro del programa anunciado".

Nuevamente llama la atención que se anuncie anticipadamente la transacción, asegurando precios más elevados que si lo hiciera en silencio, para su recompra. Tampoco se entiende por qué se focaliza en títulos con amortización final en el 2030 cuando hay dudas sobre la capacidad de renovación de la deuda en pesos en el tercer trimestre.

El GD30 opera 11% por debajo del precio máximo alcanzado tras el anuncio de Sergio Massa de la recompra de deuda por u$s 1000 millones.

Este papel emblemático, que se negoció por encima de u$s 40 tras el canje, poco productivo por cierto, de Martín Guzmán en 2020, alcanzó los u$s 17 en octubre último y ayer clausuró levemente por debajo de los u$s 34.

Ofrece a los valores actuales una tasa de retorno de 32% anual en dólares, siempre y cuando cumpla el país con los pagos de intereses y amortizaciones.

Lo que está fuera de discusión es el impacto externo en la plaza local. Ayer volvió a efectuar declaraciones el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, alertando que la lucha contra la inflación en los Estados Unidos está lejos de haber culminado.

El viernes último, el informe mensual del empleo en los EE.UU. mostró que la economía se mantiene sólida en lo laboral, con presiones inflacionarias subyacentes que, en definitiva, inducen a que la suba de tasas de interés aún no ha terminado.

El panorama para las próximas semanas está entonces en función de las novedades que vayan surgiendo desde Nueva York.

Los papeles en dólares argentinos se mueven en función de lo que acontece en los mercados emergentes, amplificando las variaciones por el mayor riesgo y volatilidad histórica que tienen los activos domésticos. El riesgo país ahora se acerca a los 2000 puntos, con un cierre ayer a 1907 puntos.

En el segmento en pesos, rige otra dinámica. De corto plazo, la mayor inflación esperada impactó en los papeles que ajustan por el CER.

Los tenedores de aquellas emisiones de deuda que vencen antes de las elecciones no sufren incertidumbre, aunque la duda pasa por la reacción que adoptará el Gobierno en caso de surgir inconvenientes en el refinanciamiento. Pero para ellos restan varias semanas.