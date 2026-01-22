La Secretaría de Finanzas anunció el resultado del canje de bonos dólar linked que realizó este jueves por un total de u$s 2456 millones. Según informó, había recibido ofertas por un total de u$s 3046 millones, lo que significa una aceptación de 59,5% sobre el total de VNO en circulación.

Así, se rescataron unos u$s 2456 millones del bono D30E6 y se adjudicaron u$s 2266 millones D27F6, que vence en febrero de 2026, u$s 179 millones D30A6, que vence el 30 de abril y u$s 22 millones al TZV26, que vence el 30 de junio de 2026.

Noticia en desarrollo.-