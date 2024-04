Extrema cautela global: bonos y acciones argentinos entre la guerra y las tasas

Los mercados del mundo cerraron ayer con clara tendencia a la baja por los temores a que se acreciente el conflicto en Medio Oriente tras el ataque de Irán a Israel.

Las acciones en Nueva York retrocedieron 0,65% según el Indice Dow Jones, en lo que fue el sexto día consecutivo en rojo mientras que el S&P cayó 1,2 por ciento.

Otra vez la inflación

Las tasas a 10 años de los bonos del Tesoro de los EE.UU. frenaron una tendencia al alza inicial: es que se supo que las ventas minoristas aumentaron un 0,7% en marzo, reflejando que el consumo sigue siendo fuerte y alejando la posibilidad de una pronta reducción de las tasas por la Reserva Federal.

"Luego del alivio temprano en términos geopolíticos, con una Israel manteniendo la calma y manteniendo una posible retaliación por los ataques sufridos por parte de Irán durante el fin de semana, el VIX, el índice que mide el miedo del mercado, nuevamente se disparó subiendo un 13,7%, llegando a los 19,32 puntos.

El mismo rumbo negativo tuvieron los bonos argentinos, con el Global 2029 perdiendo 6%, el Global 2038 5% y el Global 2036 4,3%. El riesgo país trepó por quinta rueda en línea con un alza ayer del 3,3%. Tras el mínimo alcanzado en torno a los 1.200 puntos, acumula una suba de casi 15 por ciento.

El precio del petróleo Brent volvió a niveles de por encima de los u$s 90, llegando a valer u$s 90,31 en el cierre. El oro subió por encima de los u$s 2400 hasta llegar a un precio de u$s 2401,5", consignó el informe de Aurum Valores al cierre.

Día crucial

"Será de particular importancia la aparición que hará Jerome Powell mañana (por hoy), más aún junto con la publicación del Beige Book. Recordamos además que, durante esta semana, seis presidentes de las distintas Fed regionales hablarán ante los medios, incluidos los de Dallas, San Francisco, Richmond, Chicago, Atlanta y Nueva York", concluyeron los analistas de Aurum.

La Argentina, en este contexto, no podía escapar a la cautela generalizada. Más teniendo en cuenta que los inversores venían dulces con ganancias de casi 25% en dólares en marzo.

El índice S&P Merval perdió un 3,8% con retrocesos en Nueva York como los del Grupo Supervielle y del Banco Macro de 8% y de 7% en el caso de Transportadora de Gas del Sur.

"El control de capitales está siendo gradualmente levantado. Todas esas medidas apuntan hacia una mayor actividad económica en los próximos años" (BofA)

Atención bancos

Se conoció ayer un informe del Bank of America con una visión negativa acerca de las perspectivas de las entidades financieras argentinas. "Vemos a los bancos argentinos con un potencial de crecimiento limitado. En términos relativos, vemos mejores fundamentos y valoraciones aún atractivas en bancos de México, Brasil, Chile y Perú", destacó.

Plan de estabilización

En este contexto el Banco Central compró u$s 111 millones ayer y de esta manera ya acumula compras por casi u$s 15.500 millones desde la asunción de Javier Milei. Aun así, las reservas cedieron u$s 83 millones a u$s 29.233 millones, seguramente por pagos a organismos de crédito.

"El gobierno de Milei está implementando un plan de estabilización decisivo que incluye un gran ajuste fiscal del 5% del PBI (con objetivo de déficit cero), una fuerte devaluación y una corrección de las distorsiones de precios relativos para hacer frente a una herencia desafiante", agrega el informe del BofA sobre el mercado local..

"El Gobierno está eliminando los controles de precios en varios mercados (alimentos, combustibles, salud, alquiler de viviendas) y en el sector financiero (tasa mínima para los depósitos) -afirmaron-. El control de capitales está siendo gradualmente levantado. Todas esas medidas apuntan hacia una mayor actividad económica en los próximos años", concluye.

El contexto internacional, con un cisne negro, impuso una pausa al auge en los activos argentinos. Nadie sabe hasta cuándo. Por ahora, todos atrincherados.