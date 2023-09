Dólar atado: ¿Tiene fecha una nueva devaluación del tipo de cambio oficial?

En esta noticia Devaluación

Intervención

Dado el IPC de agosto, el tipo de cambio oficial ya perdió cerca de la mitad de la competitividad ganada con la devaluación del 18,4% posPASO.

Asumiendo un IPC mensual de 10% promedio en los próximos meses y un dólar mayorista fijo en $ 350, para la primera vuelta electoral el tipo de cambio real ya estará 1% abajo de su nivel previo al salto cambiario y para la segunda vuelta al menos 9% atrasado.

Devaluación

"¿La próxima devaluación ocurre pos primera vuelta o pos ballottage (hay cuatro semanas entre una y otra elección)?", se preguntan desde la consultora 1816. Y se responden: si el ministro de Economía, Sergio Massa, alcanza la segunda vuelta, el Gobierno pospondrá cualquier.

Pero, si Massa no llega al ballottage, el escenario es más abierto: habría incentivos para dejarle la devaluación al próximo Gobierno, aunque no puede descartarse del todo una transición más coordinada.

Intervención

Los futuros del dólar descuentan saltos tanto en noviembre como en diciembre, mientras el CCL ajustó para abajo por el nuevo dólar soja. Si el nuevo esquema genera exportaciones por u$s 2000 millones (suman ya u$s 1200 millones), habría u$s 500 millones de libre disponibilidad.

Todo esto podría volcarse al mercado del MEP o del CCL. Estos u$s 500 millones son un monto similar a lo que interviene (en términos mensualizados) el BCRA en el MEP, según los cálculos de 1816.

Agregan que quedan menos de cinco semanas para la primera vuelta, y al igual que antes de PASO ven incremento fuerte en demanda de cobertura en la previa: dólar soja puede ayudar en el margen a amortiguar impacto en precios.