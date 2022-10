Mirada de especialistas: la demanda global puede generar buenas oportunidades a la Argentina

Especialistas en finanzas del sector empresarial destacaron que en el mediano plazo habrá buenas oportunidades para la Argentina y el resto de la región debido a la demanda en el mundo.

Así lo comentaron esta tarde durante el CFO Summit, organizado por El Cronista, Revista Apertura y BDO Argentina.

Uno de ellos fue Ricardo Dessy, economista de Citibank para el cono sur de América Latina, que señaló que Europa, en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, está "preocupada por la provisión de alimentos y de energía, que son recursos que a nosotros nos sobran ".

El plazo fijo no va más: las mejores alternativas de inversión, según un especialista





"Hay una oportunidad para el mediano plazo convertirse en un proveedor de confianza. No sólo porque tenemos recursos, sino porque tenemos un capital humano para hacer una correcta explotación de eso. De hecho, la industria del conocimiento pasó a ser rápidamente la tercera en términos de exportación argentina", sostuvo.

No obstante, Dessy destacó que no prevé que para el próximo año los precios de los commodities se mantengan en los mismos niveles actuales, aunque seguirán siendo altos. En ese sentido, estimó que, en el caso de la soja, bajará al rango de entre u$s 400 y u$s 500 por tonelada.

Nicolás Parrondo, vicepresidente de Cohen.

En tanto, Nicolás Parrondo, vicepresidente de Cohen, destacó que los desafíos que enfrenta Argentina, lamentablemente, son varios. En ese sentido, afirmó que el país viene de muchos años de acumulación de distorsiones , manteniendo "un déficit fiscal creciente y un tamaño de Estado muy grande".

"El que termina financiando el gasto es la emisión monetaria a través del Banco Central. Por más que ahora hayan tomado medidas que atenúan el ritmo de emisión, en los últimos años el gasto se financió con emisión y esto trae aparejado una pérdida de competitividad y una inflación creciente", afirmó el especialista.

SEGUROS Y CRÉDITOS





Juan Martín Devoto, gerente general de Compañía de Seguros Insur, comentó que las empresas están necesitando crédito, pero que está "complicado". Sobre todo, porque muchos balances de las compañías están atrasados y en varios casos no reflejan la situación en la que se encuentran actualmente .

"Ahora, muchas empresas están en una etapa de redefinición de estrategias. Yo creo que ahí es donde aparecen nuevas herramientas, como el seguro de crédito u otras. Somos parte del eslabón que le permite a las herramientas asumir ese riesgo y trabajar sobre cierto grado de futurología ", agregó.

Juan Martín Devoto, gerente general de Compañía de Seguros Insur.

Devoto consideró que para que herramientas como el seguro de crédito crezcan en Argentina el marco normativo y el clima de negocios son ideales, pero falta cultura aseguradora. En contraste, señaló que en Europa todas las empresas poseen esta cobertura y no se maneja de forma aislada, sino con los bancos.

Por su parte, Julia Erlich, gerente de socios corporativos de Garantizar SGR, resaltó que en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, aumentó mucho la demanda de avales de crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas y no se observó un incremento en los niveles de morosidad .