Fabio Rodríguez: Hola Pilar, Argentina necesita rolear solo con privados mas de USD 10.000 millones en 2026. A ello hay que agregarle OOII y FMI. La alternativa de pagar usando reservas compradas (tal como se hizo en 2024 y parte de 2025) es imposible, por lo que parar no tomar deuda en los mercados internacionales tiene que existir absoluta fluidez y acceso al apoyo (Swap + otros mecanismos) por parte de EE.UU. No creo que sea un escenario que deje cómodos a los mercados ni ayude a bajar el riesgo país. Dicho esto, creo que si o si Argentina requiere tomar deuda y refinanciar vencimientos. La propia realidad el pago de enero lo demuestra. Aun teniendo ayuda de EE.UU, se tuvo que combinar uso de reservas compradas, mas apoyo EEUU mas un repo a un año como sustituyo de la falta de acceso a los mercados.