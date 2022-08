Empresas vuelven a dolarizar sus pesos y sube el costo de sacarlos del país

El dólar MEP se mantuvo estable ayer en $ 286 pero el avance del tipo de cambio contado con liquidación de $ 294 a $ 296 marca una brecha de $ 10 entre ambas cotizaciones. Este 3% es el costo del canje, como se denomina en la jerga a mandar divisas al exterior, y marca el apetito de los inversores por dolarizar sus ahorros en otro país.

Dólar: cómo es el desdoblamiento cambiario que había planteado Rubinstein apenas antes de asumir



El Central ya encadenó once ruedas consecutivas con compras de dólares

El dólar que más mueve

Los u$s 95 millones que movió el CCL y los u$s 90 millones del MEP marcan una diferencia con los magros u$s 4 millones del blue, que si bien tiene un valor psicológico para los ahorristas minoristas, la baja de $ 295 a $ 293 obedeció a las muy escasas operaciones, atento a que suele seguir con algún delay al precio del dólar financiero.

El puré MEP, como se denomina a la compra en la Bolsa y la venta en el informal, estaba arrojando una diferencia de $ 9, que lo hizo retroceder.

Pero lo cierto es que el contado con liquidación no sólo es el dólar que miran de reojo los corredores de cambios en las cuevas para ir monitoreando el precio del billete, sino también los directores financieros y los tesoreros de multinacionales.

El dólar MEP se mantuvo estable ayer en $ 286 pero el avance del tipo de cambio contado con liquidación de $ 294 a $ 296 marca una brecha de $ 10 entre ambas cotizaciones. Este 3% es el costo del canje, como se denomina en la jerga a mandar divisas al exterior, y marca el apetito de los inversores por dolarizar sus ahorros en otro país.

Desarme de Cedear

El BCRA los había obligado a desarmar su tenencia de Cedear, al incluiros en el límite de disponibilidad de u$s 100.000 que pueden tener las empresas que acceden al mercado oficial de cambios.

Y para no quedarse con pesos en la Argentina, la orden que recibieron los CFO de sus headquarters fue la de dolarizar nuevamente el flujo de fondos, así que empezaron a comprar los bonos globales para hacer CCL.

El puré MEP, como se denomina a la compra en la Bolsa y la venta en el informal, estaba arrojando una diferencia de $ 9, que lo hizo retroceder.

Por otra parte, la demora en la liquidación de los agro dólares trajo incertidumbre en el mercado, tras la promesa que se le daría un mejor tipo de cambio y entrarían u$s 5000 millones a las reservas del BCRA, que se viene demorando mientras negocian un mejor dólar soja.