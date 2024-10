Emergentes y Argentina en pausa: esperan elecciones y tasas en EE.UU.

"Veo al mercado lateralizando unos días. Entiendo que la suba fue muy consistente, lógica en función de los datos que fueron surgiendo y de la confirmación del veto al mayor gasto; pero ahora habrá que esperar más señales sobre el cepo, el acuerdo con el FMI y un mayor ingreso de fondos del exterior".

De esta manera, Pablo Repetto, Head of Research de Aurum Valores graficó claramente el momento en que se hallan hoy los papeles argentinos. "No todo debería ser demanda interna para hacer un catch up con los comparables de la región. Hace falta que los de afuera la vean", ironizó Repetto.

Y todo va por ese camino. En los últimos dos días de operaciones surgieron señales de fatiga en los bonos argentinos. "Los árboles no crecen hasta el cielo" es una frase tan vieja como repetida en las mesas de dinero. Y se aplica a la Argentina hoy.

En algún momento tiene que haber nuevas señales para renovar compradores.

Flujos argentinocéntricos

Más allá de que los argentinos nos ubicamos en el centro del planeta, lo cierto es que los flujos a emergentes mayormente definen el destino de nuestros títulos de deuda.

"Si levantamos el cepo y tenemos 80% de chance de que salga exitoso, pero 20% de chance que no lo sea, ¿vale la pena correr el riesgo?", destacó un integrante del equipo de Gobierno.

Y precisamente en los mercados emergentes se vio un freno en el flujo de fondos fruto de las renovadas dudas existentes sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal acerca de las tasas norteamericanas. No está claro cuántas veces más Jerome Powell, el titular de la Fed, dispondrá una baja del costo del dinero.

Por si fuera poco, se avecinan las elecciones en Estados Unidos, una de las más impactantes para Wall Street de las últimas décadas. Dos países diferentes surgirán de los comicios del 5 de noviembre, según sea el triunfador Donald Trump o Kamala Harris.

La composición de las cámaras de diputados y senadores no son menos relevantes que quien ocupe el Ejecutivo.

Ya los diferentes analistas imaginan que, con Trump vencedor, se avecina un mayor proteccionismo y una embestida sobre el principal país emergente, China. Paradójicamente, para la Argentina sería una bendición el triunfo del republicano por las relaciones íntimas que mantiene con Javier Milei.

Los temas de cabotaje no son tan determinantes. Ayer partieron a Washington Luis Caputo y Santiago Bausili.

La dupla económica participará desde el martes de la cumbre anual del FMI y Banco Mundial. Poco hay para esperar del viaje. No se aguarda en el corto plazo una definición del nuevo programa con la Argentina.

No hay apuro tampoco dado que no hay vencimientos de capital de la deuda con el FMI en todo el 2025 y los pagos de intereses recientemente fueron reducidos en u$s 550 millones aproximadamente. ¿Habrá acuerdo en el 2025?

Cepo en cuotas

El cepo y su levantamiento será en cómodas cuotas sin programa con el FMI y sin nuevos desembolsos. Luis Caputo ya lo destacó en reiteradas ocasiones.

Hay una suerte de stress postraumático de las peripecias observadas en la segunda mitad del mandato de Mauricio Macri.

Nadie quiere correr riesgos innecesarios y más cuando el costo de mantener el cepo es invisible. La sociedad no observa los beneficios de una liberación de las restricciones ni tampoco percibe las inversores que podrían llegar con el mero anuncio del fin del cepo.

Por ello es que domina la sensación de que no habrá sorpresas ni anuncios relevantes hasta fin de año relacionados con el FMI y con el cepo. Las novedades vendrían en el corto plazo con el "repo" que asegure los fondos al país para cumplir con los vencimientos de capital en enero del 2025. Es la clave para las próximas semanas.

Repo o no repo, esa es la cuestión.