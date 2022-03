El riesgo país volvió a subir, a pesar de la aprobación al acuerdo con el FMI

Los bonos argentinos en dólares que rigen bajo legislación extranjera cerraron este viernes mayormente en rojo , luego de que al inicio de la jornada mostraran leves variaciones positivas. En tanto, el riesgo país volvió a aumentar, acercándose nuevamente a los 1800 puntos básicos.

Estas variaciones a la baja se dieron a pasar de la reciente sanción en el Congreso de la Nación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Anoche, la Cámara del Senado aprobó el proyecto de ley, el cual desde la semana pasada ya contaba con media sanción en Diputados.



Sin Cristina en el recinto, el Senado sancionó el acuerdo con el FMI





Entre los bonos, el único que avanzó fue el del tramo más corto de la curva de vencimientos (2029), que anotó un alza de 0,33%, mientras el resto cerró con descensos de entre 0,18% y 0,78%. En tanto, el riesgo país anotó un incremento de 20 puntos básicos y terminó la jornada en 1786 .

Sin embargo, los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacaron que los bonos argentinos cerraron la semana con incrementos de entre 0,5% y 1,9% , con lo cual recortaron parte de las pérdidas acumuladas en lo que va del mes, que en algunos casos son de hasta el 4 por ciento.

En renta variable, el S&P Merval cedió 0,6% en pesos y las acciones argentinas cerraron con variaciones mixtas en Wall Street. Los mayores avances entre las empresas locales en Nueva York se observaron en Globant (3,5%) e Irsa (3,4%), mientras que las principales bajas fueron las de YPF (-2,2%) y Galicia (-1,9%).

WALL STREET, EN VERDE



Los tres principales índices de Wall Street cerraron en alza , impulsados por los recientemente golpeados valores tecnológicos, luego de que las conversaciones entre el presidente estadounidense, Jospeh Biden, y su chino, Xi Jinping, sobre la crisis en Ucrania terminaran sin grandes sorpresas.



Entre los principales índices bursátiles de Estados Unidos, subieron el Dow Jones (0,80%), el S&P 500 (1,17%) y el Nasdaq (2,05%). En Europa, en tanto, el índice Euro Stoxx 50 terminó la jornada con un incremento de 0,44%, mientras los mercados de Rusia permanecieron cerrados.