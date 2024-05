El regreso de las acciones meme: una empresa emblema se dispara 26% en Wall Street y hay una explicación

Las acciones meme están teniendo un revival en 2024 y los papeles del minorista de videojuegos GameStop se disparaban un 26% este martes, tras informar de que recaudó más de u$s 900 millones de dólares con la venta de sus acciones durante el repunte del mercado a principios de este mes.

GameStop cae 15% tras su suba meteórica: ¿el meme pierde su encanto?GameStop llegó a multiplicar casi por seis su valor en las dos primeras semanas de mayo, gracias en parte al regreso a Internet de Keith Gill, conocido como "Roaring Kitty", una figura clave en el frenesí comercial de 2021.



Desde entonces, las acciones habían perdido un 70% hasta el cierre del viernes, situando el valor de mercado de GameStop en 5.820 millones de dólares.



La empresa dijo que recaudó u$s 933,4 millones después de completar su oferta previamente divulgada de 45 millones de acciones. Su intención es utilizar los ingresos para fines corporativos generales, que pueden incluir adquisiciones e inversiones.



El minorista ha estado luchando con los clientes que recurren a las empresas de comercio electrónico para comprar videojuegos y objetos de colección. A principios de mes dijo que espera que sus ventas netas en el primer trimestre caigan a entre u$s 872 y u$s 892 millones, frente a los 1.240 millones de dólares de hace un año.



El movimiento del martes podría perjudicar a los vendedores en corto de acciones de GameStop, que apuestan por la caída del valor.



Alrededor del 20,5% de las acciones de GameStop disponibles al público estaban en una posición corta, mostraron datos de la firma de análisis Ortex Technologies.

Qué son las acciones meme

Las "acciones meme" son valores de empresas que cotizan en Wall Street que en 2021 tuvieron su momento de gloria con subas de hasta 2200% debido a los comentarios en plataformas de negociación de inversionistas minoristas o por convertirse virales en las redes sociales.

Las recomendaciones de compra propiciaron que muchos inversionistas individuales las adquirieran y por eso lograron mucha fama, lo que incrementó su precio hasta niveles récord, desde valores mínimos en muchos casos.