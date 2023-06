El real en Brasil se aprecia y la Argentina gana competitividad

Los inversores internacionales están buscando invertir en Brasil ya que las tasas de interés en el país vecino se ubican en niveles de 13,75%, mientras que la inflación se desplomó.

Las tasas de interés reales son altamente positivas y ello atrae a los inversores a nivel global.

Esto provoca una apreciación del real y el BCRA festeja ya que la entidad monetaria local devalúa sin tener que mover el tipo de cambio.

Apreciación del real

El tipo de cambio en Brasil opera en su menor nivel del año y en el valor más bajo desde el primer semestre de 2022.

Desde su pico de 2022, el real muestra una apreciación del 12% a la vez que se aprecia un 5% en lo que va del 2023.

Gracias a la política monetaria contractiva del Banco Central de Brasil, que llevó la tasa del 2% al 13,75% desde 2021 a la fecha, la inflación se desplomó desde el 12% al 4% actualmente.

Si bien la inflación en Brasil estuvo convergiendo a la baja, el Banco Central de Brasil mantuvo la tasa de interés sin cambios.

Esto permitió que la tasa de interés real se torne fuertemente positiva, atrayendo a capitales para hacer carry trade.

Por lo tanto, ante mayor ingreso de capitales, el real se apreció 5% en lo que va del año.

Actualmente, la tasa de interés real se ubica en niveles de 9,75%, siendo esto un factor que atrae fuertemente a los inversores globales a invertir en reales para aprovechar las altas tasas de interés que aún existen en el mercado brasilero.

Pablo Reppetto, head de research de Aurum Valores, remarcó que la tasa real positiva es un factor importante para la apreciación del real.

Sin embargo, Reppetto agregó que, además, Brasil tiene factores estructurales en relación a su producción agrícola que favorece al tipo de cambio de ese país.

"Brasil tiene una súper cosecha de soja, y está ocupando espacios que Argentina ha ido perdiendo por el castigo que se le da a la producción agrícola local. Brasil fue avanzando, con la frontera agrícola que se está expandiendo. Creemos que estructuralmente van a tener permanentemente cosechas importantes y en ese es un factor estructural que contribuye a la aprecia también el real tanto o más que la tasa de interés real positiva", afirmó Reppetto.

Para Salvador Vitelli, economista de Romano Group, la tasa real positiva influye para que el real se aprecie como se viene haciéndolo.

"La tasa real positiva de la magnitud en que se ve en Brasil, contribuye para que el real se aprecie. En el mundo las tasas reales están pasando a ser levemente positivas como en EE,UU., pero no de la magnitud que se ven en Brasil", explicó.

Además, agregó que "hacia adelante, y en la medida de que no cambie la política monetaria y tasa de interés en Brasil, es probable que veamos un real con mucha fuerza para lo que viene. También hay que resaltar que Brasil es un motor en términos de producción y de productividad", dijo Vitelli.

Impacto local

De alguna manera, la apreciación del real implica una buena noticia para el BCRA.

Esto es así ya que Brasil, al ser el principal socio comercial, se torna más caro y menos competitivo a medida que se aprecia su moneda.

En ese sentido, cuanto más apreciado es el real, más competitivo se torna el peso argentino.

Es decir, gracias a la apreciación del Real, el BCRA logra que se devalúe el peso , aunque sin tener la necesidad concretar de tener que hacer subir el tipo de cambio.

Por lo tanto, y en términos de política cambiaria, el hecho de que caiga el dólar en Brasil implica una buena noticia para el BCRA.

De cualquier manera, el consenso entre analistas es que, a pesar de la mejora en lo que respecta a la parte cambiaria y de competitividad, esto no mejora los desequilibrios de Argentina.

En cuanto al impacto local, Reppetto agrega que la apreciación del real favorece a la Argentina desde el lado del tipo de cambio real.

Sin embargo, remarca que la mejor competitividad de corto plazo no resuelve los problemas estructurales de la Argentina.

"Si bien en términos de tipo de cambio real Argentina recibe una mejora, el problema es la productividad de nuestro país que sigue siendo muy mala. Estamos mejor que si no se produjera esa apreciación, pero no resuelven los problemas de fondo. Es decir, es una mejora que en el margen contribuya a que no, estemos peor, pero tampoco es que resuelve la gran cantidad de distorsiones que tenemos", sostuvo.

Para Vitelli, la apreciación del real le da algo de oxígeno al BCRA para alivianar un poco la presión devaluatoria.

Sin embargo, remarca que aun estos niveles de tipo de cambio siguen sin ser atractivos para los exportadores.

"Si bien la apreciación del real da algo de oxígeno al BCRA, los niveles de tipo de cambios actuales no modifican el contexto para que se vaya a liquidar más, o que se vayan a mejorar los términos de intercambio. El tipo de cambio real multilateral mejoró un poco, pero sigue bastante atrasado. Por lo tanto, la apreciación del real aliviana algo de presiones, porque Brasil termina estando más caro en dólares, pero no creo que sea lo que estamos necesitando", comentó Vitelli.

Finalmente, el economista agrega que, pese a la apreciación del real, las presiones nominales siguen estando sobre la mesa.

"Sin dudas que esto termina beneficiando al Central y dándole algo de oxígeno. De cualquier manera, aún con un real apreciándose, la presión devaluatoria va a seguir estando, junto con la merma de liquidaciones en términos de exportaciones, independientemente de lo que pase con Brasil", explicó.

Rally en acciones brasileras

La apreciación del real permitió que las acciones de Brasil muestren una buena recuperación en el último mes. El ETF de acciones de Brasil muestra avances del 10% en el último mes.

Entre las acciones que más suben se encuentran Gol, Petrobras, Embraer, Banco Do Brasil, con subas de entre 17% y hasta 54% en el último mes.

En el acumulado del año, Gol gana 70%, Banco Do Brasil sube 56% y Embraer avanza 54%. El EWZ registra ganancias de 16% en lo que va del año, superando al rendimiento del S&P 500.

Diego Martínez Burzaco, head de estrategia de Inviu dijo que desde la compañía son bastante constructivos con las acciones de Brasil.

"Creemos que las valuaciones son muy atractivas. También identificamos factores internacionales que juegan a favor de un flujo hacia capitales emergentes. Entre ellos, se destacan la pausa en la suba de tasas de la Fed y un dólar más débil que da soporte a los commodities. Junto con ello, vemos valuaciones muy atractivas en el mercado brasileño en relación a otros mercados del mundo", comentó Martínez Burzaco.

Desde la parte local, el estratega de Inviu agregó que genera da bastante esperanza el último dato de inflación de Brasil por debajo de lo que estimaba.

"La menor inflación en Brasil agrega momentum a la posibilidad de que el Banco Central de ese país comience a revertir el ciclo de sube tasas de interés. Creemos que esto le daría mucho más aire a las acciones brasileras", sostuvo Martínez Burzaco.

Finalmente, y en cuanto a las inversiones en acciones, desde Inviu recomiendan hacer una apuesta lo más diversificada posible.

"Vemos oportunidades de inversión en acciones de Brasil a través del EWZ, que tiene su versión, tanto en el Cedear como en los mercados globales. Para aquel que quiere adaptar un poco más de riesgo y con un sesgo o más hacia el mercado doméstico, el ETF, el EWZs, que apunta más a las Small y MidCap Brasileñas podría ser una alternativa, invirtiendo desde el exterior", detalló Martínez Burzaco.