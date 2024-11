El oro ya no reluce: tocó récords pero dudan sobre su futuro y si hay que vender

A pesar de que un repunte de la inflación volvió a ser una posibilidad hacia el futuro en los EE.UU. cuando llegue al poder Donald Trump, solo las tasas de los bonos reflejaban la posibilidad, pero no así los refugios de valor tradicionales.

Por el contrario, uno de los principales, el oro, que viene de superar valores históricos, está retrocediendo su precio a alta velocidad reflejando que no es reserva de valor para los inversores globales.

El 30 de octubre la cotización de la onza llegó al récord histórico de u$s 2792,71 la onza y perdió más de u$s 250 hasta hoy, que cotizaba a u$s 2547 la onza.





Este jueves se acercaban a un mínimo de dos meses presionados por la fortaleza del dólar estadounidense. Datos económicos de los Estados Unidos que se conocerían durante la jornada darán pistas sobre la trayectoria monetaria de la Reserva Federal y están impactando en el precio.

¿Habrá llegado la hora de desprenderse de tenencias?

Al inicio de las operaciones en Europa, el oro al contado caía 0,7% a u$s 2546,83 por onza, en la quinta sesión consecutiva de pérdidas, tras haber tocado su mínimo desde el 18 de septiembre.

Los futuros del oro estadounidense perdían un 0,9%, a 2562,80 dólares.

En contrapartida, el dólar se cotizaba en los mercados de monedas en máximos de un año, encareciendo el oro para los compradores extranjeros. Y los rendimientos de los bonos del Tesoro subían sumando presión adicional.

La perspectiva de inflación se avivó con los planes de Trump de imponer más aranceles al comercio, lo que forzaría a los precios y ralentizaría el ciclo de flexibilización de tasas de la Fed.

Además, los últimos datos oficiales muestran un menor avance de la inflación desde mediados de año, lo que podría traducirse en menos recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal el año que viene.

El oro no está solo. Entre otros metales preciosos, la plata al contado caía un 1,4% a u$s 29,91 la onza, su nivel más bajo desde el 18 de septiembre. El platino cotizaba estable en u$s 937 y el paladio subía un 0,2% a 933,75 dólares.