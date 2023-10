El negro pronóstico para la Argentina de los bancos internacionales

La Argentina podría sufrir una "hiperinflación, una fuerte devaluación y un ajuste doloroso" tras las próximas elecciones, según el pronóstico del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés), que reúne a los bancos internacionales.

En el think tank con sede en Washington afirma que "la Argentina está en el borde de una hiperinflación", a la vez que pronostica que el próximo gobierno electo tendrá "dificultades para aplicar las reformas económicas destinadas a evitar una crisis", informó NA.

El IIF realizó hoy un evento virtual para analizar el resultado de las elecciones en la Argentina, en el cual se analizaron las perspectivas que surgen de las elecciones.



Gradualismo vs. ortodoxia

El jefe de economistas del IIF para América latina, Martín Castellanos, indicó que un gobierno de Sergio Massa adoptará una perspectiva "gradualista" para afrontar la situación y Javier Milei una más ortodoxa, para una "economía que está al borde de la hiperinflación".



Martín Castellanos, economista del IIF.

Agregó que los dos candidatos presidenciales "son pragmáticos para moverse al centro, para ajustar sus propuestas, y esperamos un escenario mejor, pero no sabemos si alcanzará para poner en práctica medidas muy duras y dar vuelta la situación en 2024".

"No será fácil implementar las reformas tras el cambio de gobierno para corregir la situación", agregó Castellanos, quien vaticinó que "habrá una fuerte devaluación en el mercado cambiario oficial y un ajuste muy doloroso", después del balotaje.

El economista recordó las críticas vertidas por el IIF a la dolarización que promueve Milei, por su "difícil implementación y sus efectos colaterales, más allá de que pueda bajar rápido la inflación".

Agregó que la dolarización "exige una ley, en el corto plazo está fuera de la agenda, pero puede ocurrir de facto si hay una falla en las decisiones económicas".

Consideró que el nuevo gobierno deberá implementar reformas profundas que "requieren un gran consenso" y advirtió que el país "es especialista en perder buenas oportunidades".

Castellanos señaló que "la transición, será dura, Massa tratará de mantener la política expansiva actual, con una alta inflación que ya superó la devaluación de agosto, con más controles que afectarán las reservas internacionales y las importaciones".

"El swap con China permitirá pagar los vencimientos al FMI de esta semana, mientras las reservas internacionales son negativas. No hay duda que habrá una devaluación después de las elecciones y el FMI aceptó esta decisión", indicó el economista jefe del IIF.

Perspectiva electoral

Por su parte, la directora regional para América latina de McLarty Associates, Kezia McKeague, tras analizar las últimas elecciones dijo que "no se sabe qué versión de Massa se verá, si una más tradicional del peronismo o una más pragmática como Carlos Menem", mientras que en el caso de la oposición consideró que se enfrentará a un congreso muy dividido desde diciembre.

Señaló que no se puede comparar a Milei con el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, porque "no tiene un partido grande que lo apoye, tiene poca experiencia en la gestión pública y un grupo pequeño de colaboradores".

McKeague, al referirse a Massa, dijo que "no es kirchnerista, aunque lo hayan señalado como tal", y alertó que a diferencia del cambio de gobierno en 2015, la próxima administración no tendrá financiamiento internacional para que el ajuste sea más suave.