Las acciones argentinas caen hasta 5% tras nuevos controles cambiarios

El mercado local sigue atento al impacto en los activos financieros que pueden tener las nuevas regulaciones cambiarias impuestas por el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) en el día de ayer que afectan al contado con liquidación.

Los bonos arrancan la rueda sin grandes cambios y las acciones argentinas, que también podrían verse perjudicadas, registran a media tarde bajas de hasta 5%. En tanto, Wall Street arranca el viernes sin muchas variaciones.

Todos los tramos de la curva soberna argentina operan el viernes a la baja.

La parte más corta de la curva muestra una caída de 0,36% en el Global 2029 y del 0,71% para el Global 2030.

En el caso del Global 2035, este pierde 1% mientras que el Global 2038 retrocede 1,06%. Finalmente, los Globales 2041 y 2046 pierden 1,08% y 1% respectivamente.

Si bien en el último mes los bonos suben 3,5% en promedio, aun la deuda opera con altas tasas de interés y con las curvas invertidas, lo cual refleja la desconfianza que tiene el mercado respecto de la capacidad y/o voluntad de pago del Gobierno respecto de sus compromisos financieros.

más cepo







H ay expectativa acerca del impacto que puedan tener en el mercado las recientes medidas implementadas por el BCRA que limitan aún más la operatoria cambiaria y de contacto con liquidación (CCL).



A partir de la nueva regulación, desde ahora, solo podrán operar contra cable (a través del CCL) solo aquellos inversores que dispongan de una cuenta bancaria en el exterior.

Es decir, el broker no podrá ofrecer su cuenta en el exterior como cuenta custodia cuando el cliente no posea una afuera para poder hacer una operación.

Concretamente, la Comunicación A7340, el BCRA dispuso que "las operaciones de compra venta de títulos valores que se realicen con liquidación en moneda extranjera deberán abonarse por alguno de los siguientes mecanismos:

a) mediante transferencia de fondos desde y hacia cuentas a la vista a nombre del cliente en entidades financieras locales, y

b) contra cable sobre cuentas bancarias a nombre del cliente en una entidad del exterior que no esté constituida en países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional".



Desde el BCRA señalaron que se trata de una decisión para prevenir el lavado de activos y la evasión fiscal, sin embargo, fuentes del mercado advierten sobre los efectos que puede tener sobre el mercado cambiario.

Las acciones argentinas arrancan la jornada con bajas lideradas por Despegar que cae 5%, Grupo Financiero Galicia retrocede 2,9%, IRSA 2,5%, YPF 2,4%. El resto de las acciones del sector financiero pierden 1,5% en promedio.

Solamente Telecom, Pampa y Mercadolibre suben 3%, 1,2% y 0,8% respectivamente.

Los analistas de Delphos Investment señalaron que el BCRA decidió cortar el "rulo" exigiendo que las operaciones contra D y C sean liquidadas contra la cuenta bancaria del cliente, de manera de poner un escollo adicional en el camino al tener que superar los controles de BCRA y AFIP.



" La normativa prohíbe la liquidación de dichas operaciones bajo la cuenta custodia de los agentes o de un tercero . Es decir, sólo se podrá hacer el clearing de una operación en moneda extranjera si el comitente cuenta con una cuenta a su nombre en el exterior (para el caso de las liquidaciones en cable); o local en dólares (si es MEP). En otro punto, menciona también la prohibición de la liquidación de estas operaciones en billete, algo que ya se daba por sentado", dijeron.

Además, los analistas de Delphos aclararon que el BCRA busca la permanencia de esas divisas en el sistema financiero local evitando que las operaciones se lleven a cabo en países donde no se aplican de manera amplia las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera internacional (GAFI).

" Estas trabas denotan la fragilidad de la situación macroeconómica argentina justo en momentos en que dejamos atrás el mejor momento estacional en cuanto a liquidación de exportaciones. Entorpecer este tipo de arbitrajes seguramente le permitirá al BCRA conservar de mejor manera sus reservas, pero con el consiguiente efecto negativo en la brecha y el valor del dólar blue", explicaron.

Las actuales regulaciones generan un contexto de cepo aún más estricto y un escenario de represión financiera aún más fuerte . El objetivo de fondo es también a poner fin a un "rulo" financiero que se hacía con los bonos que estaban en manos de los ALYC (las casas de bolsa).

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) explicaron que el endurecimiento de las restricciones responde a las mayores presiones sobre la plaza cambiaria, aunque en las últimas ruedas hemos visto una reducción considerable del CCL "Libre" hasta los 175,25 pesos.

"Para evitar mayores intervenciones por esta vía y buscando preservar el poder de fuego (reservas internacionales) del BCRA se limita aún más a los dólares financieros con un claro impacto en el volumen de operaciones", dijeron



Misma visión plantea Fernando Marull, economista y director de FMyA, quien advirtió que "las mayores regulaciones para operar buscan acotar el volumen del mercado, pero en el fondo parece una señal de acotar el uso de reservas que el BCRA esta usando para mantener regulado el dólar CCL", comentó.

Wall Street firme





Las acciones a nivel global se mantienen firmes con el Dow Jones y el S&P500 en máximos históricos. El Dow sube 0,18% mientras que el S&P500 avanza 0,07%. El Nasdaq en cambio retrocede 0,03 por ciento.

En el viejo continente, las acciones operan con mayoría de subas, siendo la bolsa de Londres la que más sube, con avances de 0,35 por ciento.