Bolsa: por qué en el mercado creen que se convirtió en una gran casa de cambio

El hartazgo del riesgo argentino y un público inversor cada vez más atraído por los Cedear llevaron, en lo que va del 2021, a que las acciones locales representen tan solo un 0,5% del volumen operado en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma), por debajo del 0,8% de participación que tuvieron en 2020.

Para dar cuenta del desplome, basta decir que en 2018 los papeles de empresas locales habían cerrado el año con una participación del 5% sobre el total de la torta.

Muchas cuestiones han cambiado desde entonces. Por ejemplo, en ese momento el segmento cauciones y pases representaba 9,8% del volumen operado en la Bolsa y en lo que va de 2021 significa un 34 por ciento.

" El mercado se volvió más transaccional y menos de inversión ante la incertidumbre ", explicó un operador.

En esta línea, Darío Epstein, socio de Research For Traders, fue más allá y señaló: "Hoy lo que se opera es contado con liquidación, MEP o cualquier tipo de movimiento que permita convertir pesos a dólares. La Bolsa argentina se convirtió en una gran casa de cambios".

Efectivamente, los bonos soberanos ocupan una porción importante de las operaciones cambiarias, aunque también las acciones con ADR en el exterior pueden ser utilizadas para comprar dólar cable, por lo cual una parte de su escaso movimiento se explica por el CCL.

" Donde se mayor operatoria con especies en dólares del estilo casa de cambio es en renta fija. Y los bonos más operados para hacer MEP y CCL, como son el AL30 y GD30, han visto crecer su operatoria aproximadamente un 25% respecto a un mes atrás", indicaron a este medio desde la ALyC invertirOnline.

"Otro hecho significativo es lo que sucedió con las especies en dólares de las letras del Tesoro. De operar montos por debajo de los u$s 10 mil dólares, muchas letras pasaron a operar montos diarios de entre u$s 2 millones hasta u$s 6 millones diarios por letras (aproximadamente hay cuatro con dichos montos). lo que representa tasas de crecimiento astronómicas", agregaron desde invertirOnline.



Gran parte del público inversor comenzó a operar letras en pesos, en modo "casa de cambio", luego de que la Comisión Nacional de Valores pusiera un tope 100 mil nominales a las operaciones con bonos en dólares.

Cabe señalar que los títulos públicos vienen representando en 2021 un 52% del volumen bursátil, cuando en 2017 equivalían al 81,7%, debido a la gran emisión de deuda.

Merval sin volumen ni profundidad

"Hoy no hay prácticamente emisión de acciones, liquidez ni profundidad. Las operaciones se reducen prácticamente a lo transaccional o lo cambiario", destacó Fernando Marull, economista de FMyA.com.

Marull recientemente había destacado en un tweet: "El Merval, previo al efecto Tequila, llegó a operar u$s 500 millones diarios, mientras que hoy opera u$s 5 millones (calculando al CCL). Cayó 99% el volumen en casi 30 años".

En tanto, el presidente del fondo de Wall Street M2M, Diego Ferro, añadió: "A ningún fondo del exterior le interesa invertir en Argentina. Lo único que se puede hacer en Argentina es especulativo. No se puede tener una posición grande porque es muy difícil salir".

Merval versus Cedear

Como se mencionó, el otro aspecto que dinamitó lo poco que quedaba de movimiento accionario es que la renta variable se corrió hacia Cedear, ya que el cambio de regulaciones permitió que los minoristas puedan tener acceso a subyacentes de grandes empresas del exterior operando desde Argentina.

Estos papeles, que durante 20 años tuvieron escaso volumen, actualmente tienen jornadas en las que triplican o cuadriplican el monto operado en acciones. Incluso esta semana lo llegaron a sextuplicar.

Los Cedear pasaron a ser los protagonistas absolutos de la renta variable que se comercia en Argentina a partir de septiembre de 2020 y, desde allí, estuvieron siempr por encima de las acciones. El rally que tuvo el Merval entre mayo y junio permitió que se acortaran las distancias, pero en las últimas semanas todo volvió al punto anterior e incluso se extendió la brecha.

"En julio lo que se esta observando es una vuelta la normalidad previa al rally de mitad de mayo a junio, siendo que nuevamente el volumen de Cedear está presentando el 70% del total operado en el mercado local y que condice con el promedio del año, exceptuando junio", explicaron desde invertirOnline.

Por su parte, Joaquín Candia, de Banco CMF, consignó: "El mercado viene prefiriendo los Cedear por la falta de drivers positivos de las acciones locales. Si bien estas se encuentran en precios históricamente bajos, medidas en dólares, el riesgo asociado es alto y solamente inversores con una tolerancia al riesgo alta invierten en papeles locales. Además de la volatilidad que sufren se le suma el riesgo tipo de cambio, ya que si el Gobierno devalúa luego de las elecciones, el valor de las acciones caerá medido en dólares".

Candia explicó que, a diferencia del Merval, los Cedear ofrecen cobertura indirecta contra el tipo de cambio, "ya que se arbitran vía contado con liquidación".

No obstante, Candia aclaró: "Con este tipo de cambio controlado, esta característica pierde algo de fuerza. Sin embargo, el mercado norteamericano se encuentra cerca de sus máximos y los Cedear ofrecen exposición a este tipo de empresas y eliminan gran parte del riesgo argentino de la cartera".

Por último, el analista de Banco CMF estimó: "Los mercados norteamericanos se encuentran experimentando tensión por lo que probablemente haya un reacomodamiento de carteras afectando al volumen si los inversores comienzan a buscar activos más conservadores".

Los Cedear preferidos por el mercado

Los Cedear son papeles subyacentes de acciones que operaran en mercados del exterior y no en el Merval. Ahora bien, ¿cuáles son los que más se mueven?

Tomando las últimas cuarenta ruedas, lleva la delantera Mercado Libre, compañía que, pese a haber sido fundada en Argentina y por dueños argentinos, opera en Wall Street y no aquí.

En segundo lugar aparece Apple y luego compañías como Barrick Gold, Vista Oli, Tesla, Amazon, Alibaba, Coca Cola, United Health Group y Petrobras