El mercado advierte por la pérdida de dólares del Central e indica que va hacia zona de riesgo

Desde hace casi un mes, el Banco Central (BCRA) acumula ventas de sus reservas en el mercado de cambios por más de u$s 1000 millones , cortando así la racha positiva que mostraba desde hace varios meses, de la mano del cepo cambiario y del fuerte ingreso de dólares al país por parte del campo, tras la escalada del precio internacional de la soja.

A este saldo, que obtiene para abastecer a la demanda en la plaza mayorista y mantener el tipo de cambio oficial, hay que sumarle las intervenciones que, según los economistas, la entidad realiza en el mercado de bonos para frenar el avance de los dólares MEP y contado con liquidación (CCL), y así evitar que se dispare más la brecha cambiaria.

Las estimaciones privadas sobre el nivel actual de las reservas netas líquidas (de libre disponibilidad) muestran una amplia variación, pero se encuentran entre los u$s 1800 millones y u$s 1300 millones, aproximadamente. Esto es sin contar la posición que la entidad tiene en oro, el swap con China y los Derecho Especiales de Giro (DEG) que el FMI le envió al país el mes pasado.

El economista y ex representante del BCRA, Gabriel Rubinstein, advirtió que si sigue este ritmo de intervención que la entidad ha estado realizando en septiembre, tanto en el mercado de cambios como en el de bonos, las reservas netas líquidas se agotarán pronto. En concreto, calculó que sería justo el viernes previo a las elecciones que se realizarán el próximo 14 de noviembre.

En líneas similares, la consultora LCG, que resaltó que " las reservas se encuentra en un nivel crítico ", coincidió en estimar que "de seguir la dinámica actual de ventas diarias, en torno a los u$s 70 millones, en dos meses la autoridad monetaria contaría nuevamente con reservas de libre disponibilidad en terreno negativo".

Incluso, Econviews fue un poco más allá en su pronóstico: alertó que en caso de continuar con este mismo ritmo de pérdidas durante los próximos meses, en enero próximo el Banco Central tendría que estar vendiendo parte del oro que posee para poder hacerse de dólares y mantener el tipo de cambio oficial a través de intervenciones en el mercado de cambios, "si es que no quiere devaluar".

Sin embargo, algunos analistas prevén que posiblemente la autoridad monetaria decida ajustar aún más el acceso a divisas a las empresas para evitar así un mayor drenaje de reservas por esa vía, mientras continúa interviniendo en el mercado de bonos para seguir limitando la presión sobre los dólares financieros, que a la vez ayudan a contener al blue .

"En los próximos meses veremos que el Central seguirá perdiendo divisas. Lo hará a través de tres fuentes: cancelaciones de deuda, intervención en los dólares financieros y ventas en el mercado de cambios. A este ritmo, básicamente, las reservas están yendo hacia una zona de riesgo ", advirtió Federico Furiase, director de Anker Latinoamérica.

El economista indicó que no le extrañaría que la entidad empiece a endurecer aún más las restricciones de divisas a las empresas para importaciones y prevé que se intensificarán las intervenciones sobre los dólares que operan en la Bolsa, ya que prevé que la presión va a seguir. Aunque sostuvo que, "a la larga, si no hay una expectativa de negociación con el FMI, se hará muy difícil".

"El BCRA tomó cuenta del ritmo de pérdida y empezó a restringir importaciones . Como no hay una normativa escrita, hace pedidos informales. Es el caso de una energética que tiene que canjear deuda y le pidieron que el canje lo haga después de las elecciones, a pesar de que la empresa estaba pidiendo apenas u$s 3 millones", comentó Mauro Mazza, de Bull Market.

El especialista señaló que esta semana la pérdida de dólares fue menor gracias a unas liquidaciones de maíz que se realizaron y estimó que la próxima semana podría darse una dinámica similar, pero advirtió sobre el desempeño que podría observarse durante octubre y noviembre , cuando el escenario sería bastante "delicado".

"Es muy probable que en diciembre esto obligue al Central, a pedido del FMI, a dejar de intervenir en los dólares financieros . El BCRA invierte en eso entre u$s 350 y u$s 360 millones mensuales. Esto, que ayuda a frenar al blue, es explosivo: son unos u$s 4000 millones al año, más del doble de las reservas líquidas", remarcó el analista de Bull Market.