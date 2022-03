Las 5 predicciones del JP Morgan: qué ve para la economía Argentina

Argentina se encuentra a menos de una semana de enfrentarse ante obligaciones de pago por casi $ 2.800 millones de dólares. A su vez, el Senado debate mañana la sanción del proyecto de Ley que aprueba el refinanciamiento de la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri mientras la inflación toca sus niveles máximos durante la gestión de Alberto Fernández .



En ese contexto, J.P. Morgan elaboró días atrás un documento en el que describe el programa pactado con el Fondo y critica las gestiones de política macroeconómica del oficialismo.

Sin embargo, el análisis considera cinco proyecciones tanto en favor como en detrimento de la estabilidad económica: el aumento de las materias primas ayudaría al crecimiento pero la macroeconomía es suficientemente vulnerable, por lo que las principales variables pueden crujir.

LA GUERRA Y LA OPORTUNIDAD CLAVE DE ARGENTINA SEGUN EL JP MORGAN

"Más allá de las implicaciones y consideraciones relacionadas con el programa del FMI , también comenzamos a calibrar las consecuencias del shock energético global asociado a la invasión de Ucrania", marca en primer lugar el documento.



Según JP Morgan, la óptica por la cual se estudian los efectos de la guerra a nivel nacional estarían infravalorando la consecuente suba de los alimentos: "Los precios de las materias primas pueden ser el verdadero cambio de juego".

tres proyecciones de lo que podría pasar

Si bien todavía no se sabe con certeza cuándo podría acabar con el conflicto bélico, desde el JP Morgan realizaron proyecciones con base en tres evaluaciones económicas globales principales :

La primera marca que el shock del suministro de energía no será suficiente para descarrilar la expansión global , "por lo que la demanda real de materias primas no se debilitará materialmente". A su vez, desde la empresa de finanzas creen que "los precios de las materias primas clave se mantendrán elevados, incluso si no se ven afectados directamente por el shock de oferta", por lo que no habría una baja abrupta aunque el conflicto finalizara de un día para el otro.

Por último, estipulan, la incertidumbre reinante no provocaría un retiro repentino de capital de los mercados emergentes.

" El estatus de Argentina como importador neto de energía parecería convertir al país en un perdedor relativo . Pero el hecho de que el país sea un gran exportador neto de productos agrícolas amortigua con creces el arrastre de la balanza comercial y convierte a Argentina en un ganador de la actual ganancia inesperada de precios de las materias primas en la región, junto con Uruguay y Paraguay", estiman.

DOS ADVERTENCIAS SOBRE LOS OBJETIVOS DEL ACUERDO





Las estimaciones del JP Morgan se producen en el contexto del compromiso de deuda que tiene el Gobierno por 958 millones de dólares y 1.849 millones de dólares a pagar el lunes y martes de la semana próxima, respectivamente. Debido al escaso margen de tiempo para aprobar el acuerdo con el FMI, el Gobierno convocó para mañana al Senado para finalizar la aprobación legislativa y así pasar la batuta al directorio del organismo de crédito.

Aunque se cumplan los plazos, el JP Morgan marca que el país "aún necesita resolver las principales fricciones que le impiden maximizar los beneficios de sus términos de intercambio" como los controles de capital y la falta de un marco de gasto de capital favorable al sector privado, entre otros.

Aun así, el panorama positivo brindado por el alza de las cotizaciones de las commodities no implicaría una mejora sustancial definitiva: " El doble golpe de los precios más altos de los alimentos y la gasolina exacerbará la inflación, el principal desafío macroeconómico de Argentina , incluso cuando se tengan en cuenta los controles de precios del gobierno sobre los principales productos alimenticios".

"En total, es probable que el repunte de la inflación ponga a prueba el compromiso del gobierno con las tasas de interés reales positivas, tal como está integrado en el programa del FMI", advierten.