Con el fin de año en puertas y el horizonte de lo que puede llegar con el 2026 a flor de piel, los pequeños ahorristas se preguntan qué le depara al dólar en los próximos meses.

Es por esto que, durante una entrevista con El Observador 107.9, el economista y consultor de empresas Salvador Di Stéfano, conocido mediáticamente como el “Gurú del Blue”, trazó una hoja de ruta para la economía argentina de cara a los próximos 24 meses.

Con un tono marcadamente optimista, pero no exento de advertencias operativas para las Pymes, Di Stéfano puso precio al dólar para el cierre de 2026 y explicó por qué el país está a punto de salir de una “jaula” de estancamiento que lleva más de una década.

El precio del dólar: ¿Un techo de $ 1600?

Uno de los puntos más esperados de la charla fue su definición sobre el dólar. Ante la consulta sobre sus proyecciones para diciembre del próximo año, Di Stéfano fue tajante: “El dólar estará en $ 1600, apenas un 10% más que el valor actual”.

Incluso, el analista sugirió que su propia previsión podría pecar de conservadora. “Creo que tengo chance de equivocarme porque puede estar más abajo. Soy optimista de que va a entrar mucho dinero a la Argentina”, afirmó. En este sentido, lanzó un mensaje directo a los ahorristas que mantienen divisas fuera del sistema: “La gente va a tener que decidir qué hace con los dólares guardados porque, si no, cada día que pasa pierde poder adquisitivo”.

El fin de la “maldición de los años pares”

El especialista se refirió a la “historia” que marca que la economía argentina siempre estuvo signada por ciclos electorales: crecimiento en años impares (electorales) debido al gasto público y ajuste en años pares. Di Stéfano asegura que ese ciclo se rompió.

“Nosotros estamos en un cambio brutal en la economía que muy pocos se han dado cuenta”, señaló. Según su análisis, el hecho de no tener una economía con intervención estatal masiva cambia las reglas del juego. “En el año par, que es el 2026, la economía va a crecer más que en el impar. Es la primera vez que vamos a salir de la jaula”, sentenció.

Para el economista, “la jaula” representa el periodo entre 2011 y 2023, donde el PBI fluctuó sin perforar el piso ni superar el techo de crecimiento real. “En esta oportunidad estamos en la puerta de superar el techo de la jaula y vamos a tener dos años consecutivos de crecimiento, no de recuperación”, distinguió.

El consejo para las pymes: eficiencia o colchón

Di Stéfano dedicó una parte importante de su intervención a la microeconomía y al manejo de las pequeñas y medianas empresas. Para el consultor, el éxito en este nuevo esquema depende de la productividad.

“La gente lo que tiene que tratar de hacer, si hablamos de una Pyme, es tratar de bajar costos y gastos. ¿Cómo? Siendo más eficiente, más productivo e invirtiendo en bienes de capital para producir más cantidades”, explicó. Según su visión, producir más permite bajar los costos unitarios y, por ende, ser competitivo en un mercado donde ya no hay margen para aumentar precios al ritmo de la inflación pasada.

En ese punto, reveló una realidad incómoda para muchos empresarios: “Si todavía están con vida y no aumentaron los precios ni por asomo lo que aumentó la inflación, quiere decir que tenían un colchón de rentabilidad que o no sabían que tenían o trabajaron puertas adentro para tenerla“.

La economía “heterogénea” y el caso Arcor

Para ejemplificar su punto sobre la disparidad de los sectores, Di Stéfano analizó el último balance de Arcor. Señaló que mientras rubros como golosinas, chocolates y galletitas mostraron un aumento de ventas y rentabilidad, otros sectores como el de conservas de alimentos tuvieron resultados negativos.

“La realidad no es homogénea, es heterogénea”, subrayó. El consejo del economista para enfrentar este escenario es la gestión activa: “Ellos [Arcor] gestionaron su portafolio de marcas: achicaron paquetes, hicieron mini golosinas, invirtieron en logística. Esto lo puede hacer cualquier persona, incluso en una radio, buscando estrategias transversales para llegar al consumidor”.

El Gurú del Blue y su “bomba” sobre el dólar en 2026: “Va a llegar a...”.

Finalmente, el Gurú del Blue trazó un cronograma de lo que vendrá. Anticipó un primer trimestre de 2026 todavía lento (“un sana-sana que dura enero, febrero y marzo”), pero marcó abril como el mes del despegue.

“En abril la economía empieza a caminar más rápido porque la cosecha récord empieza a traer dólares, comienzan las inversiones del RIGI y la economía siempre tiene una pendiente positiva desde ese mes”, concluyó. Bajo su mirada, el segundo semestre de 2026 será “muy beneficioso” para sectores clave como el comercio, el turismo y los servicios, siempre y cuando las empresas cuenten con la dotación de capital necesaria para acompañar el crecimiento.