Los bonos celebran con subas de 2% en la apertura al dictamen para la ley de Bases y el paquete fiscal

Los Globales inician la jornada con ganancias. Las subas se extendieron desde comienzo de semana, con la llegada de Guillermo Francos a la jefatura de gabinete. El mercado se entusiasmó con el cambio en el gabinete para poder avanzar en la aprobación de la ley bases.

Ayer el Gobierno obtuvo el dictamen de comisión y se espera que se trate la ley bases en el recinto la semana que viene.

La acumulación de reservas y el buen resultado de la licitación también torna optimistas a los inversores.

Los bonos suben por segundo día consecutivo y el mercado se entusiasma con la aprobación de la Ley de BasesTras los cambios en el Gobierno, suben hasta 6,5% las acciones y caen el dólar y el riesgo país

Apertura alcista

Todos los tramos de la curva argentina vuelven a operar al alza, luego de que el gobierno haya alcanzado el dictamen de comisión de la ley bases.

También estaría hablado el proyecto del paquete fiscal, y se buscará tratar ambos en el recinto la semana que viene, aunque podría ser la siguiente.

Fue el propio Jefe de Gabinete Guillermo Francos quien aseguró que "los dictámenes de ambas leyes fueron aprobados", haciendo referencia tanto a la Ley Bases como al paquete fiscal.

Francos agregó que para el debate en el Senado aún "hay que fijar una fecha" pero que "calculo que será entre esta semana y la siguiente".



En concreto, la llegada de Guillermo Francos a la jefatura de gabinete terminó acelerando el proceso y los mercados festejan aunque con un ojo puesto en el debate en el recinto y la final aprobación de la ley bases.

Los bonos venían subiendo desde comienzo de semana, cuando se confirmó el cambio en el gabinete, con la salida de Nicolás Posse y la designación de Francos como jefe de gabinete.

De esta manera, los Globales del tramo corto suben 1,6%, tanto el Global 2029 como el Global 2030.

En el tramo medio, los bonos a 2035 y 2038 avanzan 2% cada uno, mientras que en el extremo más largo, el GD41 y el GD46 ganan 2,2% y 1,9% respectivamente.

De esta manera, en el acumulado de la última semana, los Globales suben entre 4,8% y 6,5% y así logran recuperarse de las ultimas bajas sufridas desde finales de abril.

Los cambios relativos en los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias de zonas desfavorables, la reincorporación del monotributo social, las modificaciones en el RIGI fueron conseciones que hizo el Gobierno.

Tambien se incluyeron modificaciones en cuanto a la introducción de mayores limitaciones en el blanqueo y el incremento de la alícuota de las regalías mineras para las provincias (de 3% a 5%, nuevo artículo en paquete fiscal).

Los analistas de Delphos Investments afirmaron que los inversores respiran aliviados luego de dos días de alzas en las cotizaciones de los bonos y acciones, que anticipaban una resolución positiva sobre el dictamen de la ley bases.

En ese sentido, desde Delphos agregaron que los títulos hard dollar aparecen como uno de los activos con mayor potencial en este escenario más positivo para el gobierno.

"Entendemos que esta noticia será muy bien recibida, aunque el contexto global luce errático y podría quitarle brillo al dictamen. El gobierno se acercó decisivamente a un éxito legislativo que implica un avance en su agenda de reformas y comenzar a delinear la siguiente etapa, que incluiría una reformulación del gabinete con la incorporación de Sturzenegger según declaraciones recientes del jefe de gabinete Francos, y del propio presidente Milei", afirmaron.

Para los analistas de Outlier, el avance en el trámite es una señal esperada por el mercado para continuar las subas.

"Entendemos que la mayor predisposición del gobierno para negociar los votos, incluso en el caso por caso, que está potenciando el nuevo rol de Francos, debería ser tomado como un gesto fuerte de pragmatismo e impactar en forma positiva", dijeron.

Más compras y buena licitación

Por otro lado, los bonos también operan al alza luego de mayores compras de reservas por parte del BCRA y de un buen resultado en la licitación de deuda esta semana,

El flujo de dólares en el mercado oficial siguió ayer en "piloto automático" con un volumen de u$s 259 millones y compras del BCRA por u$s 84 millones.

Con estos números, el BCRA acumula compras por u$s 2408 millones en el mes y con 2 ruedas por delante, se encuentra lejos del número de abril, que había sido de u$s u$s 3348 millones.

"Veremos si los progresos con la ley Bases y el paquete fiscal aceleran las liquidaciones de los exportadores y permiten al BCRA incrementar sus reservas", dijeron desde Delphos.

En cuanto a la licitación del Tesoro de ayer, esta también fue una noticia positiva para el Gobierno ya que redundó en una absorción de $3,52 billones que serán destinados a aumentar el colchón de liquidez del Tesoro en el BCRA (que totaliza $ 13,6 billones), que probablemente sea utilizado para cancelar pasivos en dólares.

En contrapartida, el stock de Lecaps ya suma $17,1 billones (3,7% del PBI). Resta conocer la caída en los Pases Pasivos, que cerraron en $ 23,5 billones al 28 de mayo.

Los analistas de Outlier afirmaron que aumentar el colchón de liquidez del Tesoro asegura que en el corto plazo la operación no sea monetariamente expansiva, ya que los pesos salen del balance del BCRA por desarme de pases pero vuelven al mismo en forma de depósitos del Tesoro.

Sin embargo, advirtieron que llama la atención que nuevamente no se aplique la liquidez a cancelar pasivos con el BCRA.

"Se mantiene liquida la posición en el BCRA. Esto podría indicar que el gobierno se está preparando para unos meses con mayores necesidades en lo que refiere, por un lado, a gasto fiscal con los aguinaldos, la situación normalizada con Cammesa, postergación de aumentos de tarifas y jubilaciones ya aumentando por IPC y, por el otro, pago de deudas", dijeron.