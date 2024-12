El Gobierno busca impulsar créditos en dólares para sumar reservas

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, publicó una tabla de sensibilidad que hace referencia al impacto potencial que tendría en las reservas netas (para cada trimestre de 2025) el aumento mensual del otorgamiento de préstamos en dólares a partir del aumento del stock de depósitos por el blanqueo. Fue en una presentación de la semana pasada en la UTDT.

Desde fin de octubre hasta el 10 de diciembre pasado, el stock de crédito en divisas a privados creció u$s 1.235 millones, cuando en ese mismo período el BCRA compró u$s 2.065 millones por el mercado de cambios.

"Con esos datos se entiende entonces el análisis de sensibilidad del VP del BCRA, ya que ese canal viene siendo una de las principales fuentes de aporte de divisas al BCRA, dado que la contribución del aumento del crédito en dólares a la acumulación reciente de divisas del BCRA es del 60%", precisa un informe de Aurum Valores.

Los argendólares

Sin embargo, señalan que desde que finalizó el blanqueo y los argendólares privados marcaron un máximo de u$s 34.611 millones, el stock viene cayendo diariamente hasta acumular una caída de u$s 2.783 millones. De este modo el ratio crédito en divisas versus depósitos en divisas pasó de 24% al 30%.

En el segundo trimestre ese ratio había sido del 37% por lo que si no siguiera cayendo el stock de argendólares (un escenario no previsto a simple vista en la presentación del VP del BCRA, donde se estima mejora del crédito a privados en dólares), habría un margen de mejora en el stock de crédito en moneda extranjera por más de u$s 2.000 millones.

"Es cierto, además, que entre 2017/2018 el stock de créditos en dólares al sector privado llegó a ser de u$s 16.600 millones, es decir u$s 7.000 millones más que el stock actual, por lo que habría aún un espacio mayor que contribuiría a mejorar las reservas".

Crédito en dólares

"En ese caso, es decir si el stock de créditos en divisas volviera a niveles como los de 2017/2018, sin nuevos retiros de depósitos en dólares, el ratio se ubicaría en el 52%, porcentaje similar a los de ese período", indica el paper.

Sin embargo, dada la dinámica reciente sería lógico suponer que el BCRA se manejara con escenarios de disminución del stock de argendólares. En ese caso, se podría ver un menor incremento del stock de crédito en divisas (aun cuando el ratio pudiera seguir creciendo), o incluso caída con impacto negativo en reservas si el stock de argendólares siguiera cayendo y el ratio no se incrementase.

Esto último podría suceder por dos motivos principales:

si el stock de argendólares cayera mucho podría inducir a que los bancos restringieran el acceso al crédito en dólares, o

mucho podría inducir a que los bancos restringieran el acceso al crédito en dólares, o porque la demanda de crédito en dólares se moderase por la percepción de que el tipo de cambio debe ser corregido y la opción de tomar un préstamo en dólares se estimara muy costosa en ese escenario.

En Aurum no descartan un escenario en el que los depósitos de argendólares sigan reduciéndose (más aún cuando ven que esto sucede en un período donde estacionalmente crecían por el efecto de Bienes Personales, esta vez moderado por el pago anticipado) y que el ratio siga aumentando.

Por ejemplo, de acuerdo con la dinámica reciente el stock podría converger en algunos meses a u$s 27.000 millones y con el ratio volviendo a máximos recientes (60%) el impacto en reservas netas se ubique en torno a los u$s 6.500 millones, valores que se ubican en el rango mínimo previsto para 2025 en el cuadro de la presentación del BCRA.